A un año del Reglamento de Protección de Datos, ¿hay más privacidad?

Al imponer el 25 de mayo de 2018 su Reglamento general europeo de protección de datos ( RGPD), Europa asestó un gran golpe a la economía digital en todo el mundo, aunque al consumidor se le dificulta aun ver la diferencia.

El RGPD construyó un marco jurídico sin parangón en el planeta, por la magnitud de obligaciones impuestas a las empresas y la amplitud de los derechos que garantiza a los internautas.



Principalmente, el Reglamente estipula que las compañías que recolecten, procesen y usen datos personales tendrán que decir para qué los van a utilizar, durante cuánto tiempo, con quiénes los compartirán, cómo se puede acceder, actualizar o cancelar el servicio, y también tendrán la obligación de notificar por pérdida o filtración de datos.



Esta normativa se impuso como una referencia mundial en la materia, llevando a muchos países por fuera de Europa a acelerar sus propios trabajos sobre el tema. California, la Meca de la digitalización de la economía, está adoptando una legislación estricta sobre datos personales.



En Asia, Japón completó su legislación para llegar a un nivel equivalente al RGPD. Las empresas europeas y extraeuropeas gastaron centenares de millones de euros para poner orden en sus tentaculares flujos de datos.

Cerca de 145.000 quejas

"En la segunda mitad de 2018, el mercado" de la focalización publicitaria "ha sufrido mucho" por las incertidumbres relacionadas con la aplicación de la nueva legislación, indica Grouchko, y agrega que recuperó de nuevo la cifra de negocios constatada antes de la entrada en vigor del RGPD.



Desde el punto de vista del consumidor, el asunto es menos optimista. Muchas ONG de defensa de los derechos de los internautas consideran que los objetivos del RGPD están lejos de ser alcanzados. A veces, explican, los usuarios siguen dando la autorización al uso de sus datos personales de una manera que no es ni "libre" ni "clara", como lo pide el texto europeo.



Muchos internautas hacen clic en "si" a compartir sus datos porque hacer clic en "no" o pedir "más informaciones" los lleva a perderse en un laberinto de preguntas y los direccionan hacia páginas cada vez más incomprensibles. Al menos el RGPD da a los ciudadanos medios jurídicos de actuar contra las empresas.



En la Unión europea, 145.000 quejas por violación del texto fueron presentadas desde hace un año, según la Comisión europea. Aunque solo una sanción de importancia ha sido pronunciada (50 millones de euros de multa contra Google pronunciada por la Cnil), otras sanciones podrían darse en el futuro, consideró la comisaria europea de Justicia Vera Jourova. Unos diez "grandes expedientes" están en la actualidad en curso de instrucción en la UE, afirmó.

Josué Ariza, Director Regional para Caribe y países de habla hispana de Forcepoint dijo que se ha notado “un aumento en la cantidad de consultas y volumen de negocio este último año vinculados a la protección de datos. Casi todas las industrias locales tienen clientes europeos y, la aplicación de la normativa, aceleró pasos que hubieran tomado más tiempo en plantearse abiertamente. El cuidado de la privacidad y la protección de datos pasó a estar en boca de todos”, comentó



“Con la llegada de GDPR se ha entendido que la protección de datos no es sólo el cumplimiento de una norma, no termina allí, es parte de hacer negocios y un proceso continuo. Aquellos que invirtieron bien y adoptaron un enfoque programático estarán bien posicionados para el futuro. Aquellos que lo tomaron como un ejercicio de cumplimiento de la casilla de verificación pueden encontrarse expuestos a grandes inconvenientes”, concluyó Ariza.



Por su parte, Rafael H. Gamboa Bernate, socio de Data & Tic Consultores y abogados, comentó que “el impacto que tuvo la implementación del GDPR en Colombia fue alto, para todas aquellas empresas con vínculos robustos y permanentes de datos de residentes europeos pues implicó un ajuste que fortaleció su operación".

Datos "duplicados en todos los sentidos"

"Muchas empresas se enfrentan a un gran problema: su sistema de información fue concebido en torno a los servicios a prestar y no los datos. Estos son duplicados en permanencia en todos los sentidos, enviados a incontables prestatatarios y suministradores...", dice a la AFP Gérôme Billois, del gabinete Wavestone.



Ahora el "31% de las empresas no alcanza a instalar el derecho al olvido" (derecho a borrar datos personales previsto por la RGPD) "porque no saben con precisión donde están los datos", añade. "Ahora se está ingresando en el aspecto operacional" de la aplicación del RGPD, confirma por su lado Jean-Michel Franco, director de marketing del producto del editor de sistemas francés Talend.



Entre los sectores más sacudidos por la entrada en vigor del RGPD, figura el de la publicidad dirigida, donde las empresas colectan datos personales a gran escala para poder dirigirse directamente a los consumidores que les interesan.



Haciendo acopio de las armas suministradas por el RGPD, la Cnil, gendarme de datos francés, pidió a cuatro start-up francesas (Fidzup, Teemo, Singlespot, Vectaury) revisar la manera como obtienen el consentimiento de los internautas. Teemo, por ejemplo, negoció con el gendarme de datos un nuevo cintillo de petición de autorización para utilizar datos personales.



La empresa temía que los internautas ya no quisieran compartir sus datos con esos nuevos cintillos, pero las tasas de aceptación finalmente siguen siendo elevadas, cerca al 70% en promedio, afirma Benoit Grouchko, su director general.



TECNÓSFERA CON AGENCIAS*