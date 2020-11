Se reportan largas filas virtuales en el tercer día sin IVA

Durante la tercera jornada del día sin IVA, que se desarrolla este sábado 21 de noviembre, se han registrado nuevamente largas filas virtuales en algunas de las plataformas que hacen parte de la jornada de descuentos.



Así lo han denunciado cientos de usuarios a través de las redes sociales, en donde han señalado que en las páginas de Alkosto y Ktronix hay de más de 200 mil personas solo para ingresar al sitio web y poder conocer cuáles son los productos que tienen la rebaja del impuesto.



Incluso la palabra Alkosto es tendencia en este momento en la red social de Twitter, en donde las personas han expresado su inconformidad por la situación.



Vale aclarar que no todas las plataformas de comercio electrónico tienen filas y están funcionando con normalidad, como es el caso de Mercado Libre, Éxito y Falabella.



La venta de electrodomésticos, computadores y equipos de comunicación solo se puede hacer de forma virtual. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

Este hecho contrasta con el lineamiento de que los productos como electrodomésticos, computadores y equipos de comunicación solo se podrán adquirir a través del comercio electrónico con el fin de evitar largas filas en las tiendas presenciales, como las que se registraron durante la primera jornada del día sin IVA, el pasado 19 de junio.



Esta no es la primera vez que sucede este tipo de situación, el 3 de julio, cuando se estableció el segundo día sin IVA, varias personas señalaron que no pudieron disfrutar de los descuentos debido a las fallas en las plataformas de comercio electrónico.



Para la jornada de este martes, los comerciantes en el país esperan que se logren ventas por 7 billones de pesos, 10 por ciento más de las registradas en la jornada anterior, ya que está relacionado con el impulso del inicio de la temporada navideña en Colombia.



Entre las directrices para este día, las personas no podrán adquirir más de tres unidades de un mismo producto y solo los comerciantes que cuenten con establecimientos legalmente constituidos podrán aplicar el descuento.

