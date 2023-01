Los soonicorns son las empresas que pronto serán unicornios, es decir, que pronto estarán valoradas por más de 1.000 millones de dólares en el mercado.

Entre las que se destacan en Colombia, hay una Edtech, una startup de educación que llama la atención, Ubits.



Una empresa colombiana que en los últimos tres años, casi cuatro, desde que inició ha buscado ser sostenible, rentable y ampliar su cobertura.



Ubits actualmente está en Colombia, México, Perú, Chile Centroamérica, Bolivia y Ecuador. El año pasado llegaron a España y buscan consolidarse en los mercados de habla hispana.



Julián Melo, el cofundador y director de la empresa, habló de los retos y planes de expansión que tiene la compañía para el 2023 “nuestro propósito es penetrar más mercados y consolidarnos. Vamos a convertirnos en líderes en la categoría de habla hispana”, dijo el directivo. La empresa espera que si el mercado de España se comporta positivamente, Europa podría ser otro espacio para crecer.



(Además: Cabify prepara nueva herramienta para ofertar por los viajes).



“Creo que queremos ser una compañía sostenible en el largo plazo. Queremos ser una compañía que no dependa tanto de recursos de inversionistas. Nuestro plan para 2023 es ser rentable. La razón de esto es porque hemos invertido mucho capital en los últimos años y para la siguiente ola de crecimiento creemos que debemos tener un acompañado mucho más sostenible”, explicó Melo.



Los unicornios son empresas que aunque no coticen en bolsa, pero a la hora de lanzar una oferta pública, tendrán una valoración alta en el mercado de capitales.



De acuerdo con cifras de Innpulsa, Colombia es el tercer país de Latinoamérica con más empresas en Y Combinator, que es un acelerador de startups de tecnología estadounidense que fue lanzado en marzo de 2005 y se ha utilizado para lanzar más de 3.000 empresas, incluidas Airbnb, Coinbase, Dropbox, DoorDash, Reddit, Stripe y Twitch.

​

Según Colombia Tech Report, el país cuenta al menos con 18 soonicorns, entre los que están Merqueo, Ubits, Laika, La Haus, Frubana, Chiper, Platzi, Bold y Torre. También cuenta con 2 unicornios: Rappi y Habi; 65 empresas de rápido crecimiento, y al menos 1.025 startups.



(Lea también: La historia de Casio va de un obrero japonés a más allá de la canción de Shakira).



Esas empresas altamente valoradas que han crecido con éxito son a las que les debe prestar atención porque son las llamadas con el potencial a ser los próximos unicornios de Colombia y a se proyectan en el ecosistema como un país que sigue poniéndose en la mira de inversionistas y compañías.



Para Melo, el proceso para ser un soonicorn no ha sido sencillo.



“Los primeros dos años invertimos, e invertimos mucho, en crear un producto que tuviera alcance regional desde el día cero, creando mas de 1.000 cursos en todas las áreas que necesita una empresa”, explicó.



El portafolio de la empresa incluye cursos para negocios, soft skills y tecnología, y esto “lo hicimos con contenido que funcionara bien en todos los países de Latinoamérica, de habla hispana”, agregó.



Así mismo, gracias a esto fue que inició la expansión, “estas bases nos permitieron abrir 8 países en 18 meses (Chile, Perú, Ecuador, Bolivia, Panamá, Guatemala, El Salvador, Costa Rica) y escalar muy rápido las ventas. Han sido 4 años muy retadores porque hemos tenido que sobrevivir la crisis de la pandemia y otras circunstancias macro económicas”, expuso el directivo.



Sobre el futuro de la empresa y el plan para el 2023, Melo destacó que en dos meses van a lanzar una nueva plataforma priorizando la experiencia de aprendizaje con recomendaciones basadas en Inteligencia Artificial.



“Vamos a estar brindando herramientas a los líderes de recursos humanos, para que puedan crear, ejecutar y medir sus estrategias de entrenamiento muy fácil con nuestra tecnología. En segundo lugar, vamos seguir penetrando los países dónde hoy estamos y desarrollar nuestro negocio en España, país que entramos recientemente”, puntualizó.

Más noticias

- ADL Digital Lab prevé impulsar 158 proyectos de innovación en 2023.

¿Qué pasa con la ciberseguridad en las plataformas de salud de Colombia?

WhatsApp tiene nueva función llamada 'estado secreto': para esto sirve