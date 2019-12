¿Le queda un mes de vida a Uber en Colombia?

Tras un polémico fin de semana y festivo de pascua, usuarios y conductores de Uber siguen utilizando la aplicación. Hasta ahora, el sitio web y la app en Android e iOS funcionan, sin embargo, para algunos, los días del servicio están contados.



Según el abogado que demandó a Uber por competencia desleal ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), cumplir la orden judicial del cese de operaciones en Colombia no es algo opcional para la app ni para las operadoras de telecomunicaciones, que por orden judicial tienen 30 días (después de recibir oficios) para retirar la transmisión de datos a esa aplicación. Según Nicolás Alviar, demandante en representación de la empresa de taxis Cotech (operador de Taxis Libres), en cuestión de un mes la aplicación no estará disponible.

En entrevista con EL TIEMPO, Alviar reveló en primicia los planes de Taxis Libres y Cotech de iniciar procesos por competencia desleal también en contra de Cabify, DiDi y Beat, entre otras plataformas de movilidad compartida que están en el país. El abogado también habló sobre el cumplimiento del fallo de la SIC y aseguró que "las empresas no pueden escoger si acatan o no una decisión de un juez".



"Uber le está sacando el quite a la decisión de un juez. Está diciendo: a mí no me importa la justicia colombiana. Por eso, nos vemos forzados a iniciar acciones para exigir el derecho que nos concedió", dijo a este periódico el miércoles 25 de diciembre.

Nicolás Alviar, de Alviar y Tolosa, abogado demandante por parte Cotech por procesos de competencia desleal ante la SIC. Foto: Cesar Melgarejo

El viernes 20 de diciembre, la SIC emitió un comunicado de prensa en el que reveló que un juez administrativo decidió en primera instancia que Uber había incurrido en competencia desleal en un proceso que arrancó formalmente en 2016 con la denuncia de Cotech ante la entidad.



Ese mismo viernes, el superintendente Andrés Barreto dijo en una transmisión en vivo que el proceso quedaba en manos de las partes y que la SIC no tenía mecanismos para garantizar el cumplimiento del fallo. Con esto, si Uber sigue operando, Cotech tendría que iniciar otro proceso legal para exigir el cumplimiento.



Sin embargo, el abogado Alviar, quien ha liderado la estrategia legal contra Uber, calificó la idea de que la SIC no puede hacer cumplir su sentencia como un "adefesio jurídico".



"Somos un Estado social de derecho. Ellos actúan como jueces en este caso y si los colombianos no nos sometemos a las decisiones de los jueces, seríamos un estado fallido. La SIC debe tener la potestad de hacer exigible la sentencia", dijo el abogado.



Así mismo, el abogado insistió en que la sentencia tiene "un efecto devolutivo", lo que significa que sin importar que se haya apelado el fallo "la sentencia tiene efectos desde ese mismo día y las órdenes de la sentencia continúan vigentes" y agregó: "Ellos en este momento sin importar que hayan apelado deben cumplir la sentencia. Estamos organizando la documentación para iniciar con los procesos penales y civiles para lograr que el fallo sea completamente exigible".



¿Qué ocurre entonces si no se cumple? Dado que el fallo del juez es de efecto inmediato Uber estaría incurriendo en un fraude a resolución judicial, un delito tipificado en el artículo 454 del código penal.

Así mismo, el abogado dijo a EL TIEMPO que sus clientes (Cotech y Taxis Libres) dieron orden de continuar con los procesos legales. "No están dispuestos a ceder en esta pelea que lleva años", mencionó. En cuestión de semanas, después de que finalice la vacancia judicial, iniciarían un proceso penal contra las empresas de Uber (Uber Colombia, Uber Technologies de EE. UU. y Uber BV de Holanda).



El proceso, que tardaría más de un año, implica que será la Fiscalía General de la Nación la encargada de evaluar las pruebas recopiladas por los demandantes y luego presentar el caso ante un juez penal. El delito de fraude a resolución judicial contempla cárcel por entre 1 y 4 años y una multa entre los 5 y 50 smlv.

Tensiones con operadores

Otro tema importante es que este emblemático caso saca a relucir tensiones entre derechos como la libre empresa, la libre competencia y la neutralidad de la red, un principio internacional (ratificado en una ley colombiana) que prevé que los operadores de telecomunicaciones deben tratar todo el tráfico en internet de forma no discriminatoria. Sin importar si se trata de una app extranjera y de gran volumen de usuarios, la forma en la que los datos viajan en las redes debe ser igual a la que poseen los datos de una pequeña red interna en un sitio de trabajo. Todas las aplicaciones deben ser tratadas igual.



El fallo de la SIC ordenó: "librar oficio a las empresas prestadoras del servicio de telecomunicaciones, habilitadas por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones: COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. (CLARO), COLOMBIA TELECOMUNICACIONES A.S. E.S.P. (Movistar), COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. (Tigo) y EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ (ETB), para que suspendan la transmisión, el alojamiento de datos, el acceso a las redes de telecomunicaciones o la prestación de cualquier otro servicio equivalente de intermediación en relación con la aplicación tecnológica Uber específicamente en lo que respecta a los servicios Uber, Uber X y Uber VAN".

La SIC emitió el fallo contra Uber el 20 de diciembre. En la orden judicial prevé solicitar a operadores Claro, Tigo, Movistar y ETB que bloqueen los datos a Uber Foto: Captura de pantalla de fallo de la SIC

Fuentes cercanas al ámbito regulatorio de las empresas de telecomunicaciones opinaron desfavorablemente de dicha obligación.



Entre los argumentos, las personas, que pidieron no ser identificadas porque no tienen autorización para dar una versión oficial sobre el asunto, citaron el principio de neutralidad de la red y también aseguraron que debería ser el Ministerio de TIC o el nuevo Regulador Convergente (que asume las competencias de la Comisión de Regulación de Comunicaciones CRC) quienes ordenen el bloqueo de un contenido, en un marco legal específico de delitos como ocurre con el material de explotación sexual infantil.



Ante esta posibilidad, Alviar contó que esta semana radicará los oficios correspondientes en las operadoras de telefonía. Una vez lo haga, según el fallo las empresas de telecomunicaciones tendrán 30 días para realizar el bloqueo, "siempre y cuando estén en posibilidades técnicas de hacerlo".



El abogado mencionó que tras consultar con ingenieros y técnicos de Taxis Libres y Cotech "Creemos que es totalmente viable para los operadores interrumpir la emisión de solicitudes a las IP y Urls de Uber".



También dijo que el principio de libre competencia tiene raíces constitucionales, con lo que no se estaría atentando contra libertades de menor jerarquía jurídica. El argumento, no obstante, podría dirigirse a una lucha entre titanes si se vincula el principio de neutralidad a la libertad de expresión e información, que también tiene carácter constitucional.



El proceso, que cierne un panorama lúgubre sobre la popular aplicación, que es usada por 2.3 millones de personas en Colombia, tiene otra ventana de resolución. Horas después del fallo, el viernes 20, Uber interpuso su recurso de apelación. Con esto, la palabra final del caso por competencia desleal queda en manos del Tribunal Superior de Bogotá, quien establecería, siguiendo el debido proceso, si deja en firme el fallo administrativo y la decisión de la SIC o si desestima los argumentos legales del equipo de Alviar y la empresa de taxis.





LINDA PATIÑO CÁRDENAS

REDACCIÓN TECNÓSFERA@LinndaPC