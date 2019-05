¿Quiere explorar el mar y no hay quién lo lleve? Uber lanza submarinos

Uber lanzó una nueva función que permite a sus usuarios reservar un viaje en submarino a través de la aplicación, en Queenslands, Australia. La experiencia consiste en visitar la Gran Barrera de Coral, conocida por ser el arrecife de coral más grande del mundo.

La nueva función estará disponible desde el 27 de mayo hasta el 18 de junio en las regiones de 'Heron Island' y 'Port Douglas', y tendrá un valor de 3.000 dólares australianos, aproximadamente 2.100 dólares estadounidenses.

“A finales de 2018, la investigación del consumidor identificó que explorar la Gran Barrera de Coral en un submarino era la experiencia de viaje futura más deseada que buscaban los visitantes", dijo la directora ejecutiva de turismo de Queensland.



La experiencia incluye la salida desde cualquier punto del estado en un servicio convencional de Uber, un viaje en helicóptero hasta 'Heron Island' o 'Port Douglas', luego la travesía de una hora en el submarino scUber, medio día de snorkel, un recorrido por la Gran Barrera de Coral y el retorno hasta el punto de partida en Queensland.



La nueva asociación de la aplicación con la organización 'Citizens of the Great Barrier Reef' está diseñada para apoyar la protección del sistema de arrecife de coral.



La aplicación de servicio de transporte no es ajena a las estrategias no tradicionales de mercadeo. Anteriormente se aventuró en la entrega de helados y un servicio llamado 'UberKITTENS', que permitía a los clientes solicitar una cita de juego con gatitos para apoyar a PSPCA (Sociedad de Pensilvania para la Prevención de la Crueldad a los Animales). La compañía también está trabajando para desarrollar un taxi volador por medio de una asociación con 'Aurora Flight Sciences'.



La oferta submarina llega después de una temblorosa salida a la bolsa de Uber el 11 de mayo, con las acciones cayendo inmediatamente después de la apertura de la negociación.



Las acciones todavía están aproximadamente 10 porciento por debajo del precio de la OPI (oferta pública inicial), en medio del colapso de las negociaciones comerciales entre EE.UU. y China y el reciente desempeño deprimente del rival Lyft Inc.



REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnosferaET