Llega a Bogotá un festival de gaming, música, y más: estos son los detalles

El gaming, los eSports, el freestyle y la música urbana se reunirán en un importante escenario de Bogotá en un festival conformado por GRUP MEDIAPRO, Páramo y TBL-Live.

El evento, llamado Ubeat LIVE by GAMA es la VCT Game Changers LATAM by VISA es la final de la Competición Femenina de Valorant, donde los equipos con la mejor puntería se enfrentarán para coronarse como las campeonas de la región y asegurar su cupo en el Mundial de Game Changers 2023, el cual se llevará a cabo en Brasil.



Este festival contará con contenidos de arte urbano, cosplay, música (conciertos) y freestyle con Open Free, una competición por países en la que participarán, entre otros, Chuty y Valles-T.



También se presentará el reconocido rapero, MC y freestyler venezolano Akapellah, la rapera, cantante y compositora colombiana Kei Linch, el rapero y productor de Medellín Granuja y Dekko cantante barranquillero de reggaeton.



El freestyle no se queda atrás en este día pues se presentarán Chuty desde España, uno de los raperos colombianos con más reconocimiento dentro de la escena internacional Valles T, el mexicano Lobo Estepario reconocido por su estilo rap hardcore y el chileno Kaiser considerado como uno de los mejores gallos de habla hispana.



Ubeat LIVE by GAMA es una iniciativa de GRUP MEDIAPRO. Se trata de una franquicia internacional de festivales de entretenimiento para las nuevas audiencias que inició en el 2022 en España (Barcelona) y México (CDMX), y que en agosto de 2023 celebró una segunda edición en CDMX que colgó el cartel de “sold out”.El evento será en Colombia el próximo 15 de octubre, en el Movistar Arena de Bogotá.



Host - Pau Dazzle

Paula Daza - Gamer Foto: Cortesía

La host del evento es Pau Dazzle, quien como gamer ha billado en la industria gamer.



Paula Daza, nombre de pila, ha podido demostrar que los videojuegos son una plataforma de entretenimiento, de aprendizaje, y sobre todo, de lucha por la igualdad y la equidad de género.



Ella estará al frente todo el evento y será la encargada de moderar los espacios que harán de Bogotá todo un territorio gamer lleno de artistas. Los interesados en asistir al evento podrán adquirir sus entradas por medio de TuBoleta.com

