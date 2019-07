Twitter presenta nuevas reglas: Dice no al contenido 'deshumanizante'

Después de meses, Twitter presentó su nueva política para regular el discurso de odio en la plataforma e incluyó en sus reglas una prohibición de conducta que incluya el "lenguaje que deshumanice a otros con base en la religión".



Las nuevas reglas llegan después del debate en el que ha estado envuelta la red social con sectores políticos cercanos al gobierno de Donald Trump en EE. UU. que acusan a esa red y a otras plataformas sociales de censurar los discursos de la derecha. Las medidas podrían generar tensión con actores como el polémico teórico de la conspiración Alex Jones, del medio Infowars, que usa sus contenidos para atacar a personas LGBTIQ+ o población migrante y de religiones distintas al cristianismo.

Según informó Twitter Safety, los tuits ya existentes que rompan la regla del discurso deshumanizante por motivos religiosos y sean reportados por la comunidad deberán eliminarse, pero no darán como resultado directo ninguna suspensión de la cuenta, ya que se hicieron antes de que se estableciera la regla.



Desde el año pasado, Twitter viene trabajando en la construcción de unas reglas para disminuir los discursos de odio en la plataforma. Según un comunicado, en dos semanas, recibieron más de 8.000 respuestas de personas ubicadas en más de 30 países con propuestas para actuar sobre el contenido.

Según Twitter, las propuestas de la comunidad se enfocaron en buscar un lenguaje más claro de las reglas, con ejemplos y explicaciones disponibles en todos los idiomas. También hubo reclamos e inquietudes sobre las capacidades de la plataforma para hacer cumplir las reglas de manera justa y coherente.



Según Twitter, el trabajo no termina con estas reglas y el comunicado plantea que seguirán actualizando y aprendiendo. "Creamos nuestras reglas para mantener la seguridad de las personas en Twitter, las cuales evolucionan continuamente para reflejar las realidades del mundo en el que operamos", reza el comunicado

La justificación asegura que el impacto de lo que sucede en Twitter se relaciona con "el riesgo de los daños fuera de línea". Para la plataforma es claro que "el lenguaje deshumanizante aumenta ese riesgo". Las nuevas reglas prohibirán los ataques a individuos e imágenes 'odiosas'.



¿Por qué empezar por la religión? según dijo Jerrel Peterson, jefe de política de seguridad de Twitter, en una entrevista con el New York Times "mientras que comenzamos con la religión, nuestra intención siempre ha sido y continuará siendo expandir las reglas a todas las categorías protegidas (...) solo queremos ser metódicos".



Sin embargo, en opinión de algunos medios especializado de EE. UU, las reglas como un esfuerzo son más un tímido esfuerzo que el cumplimiento de un compromiso. Desde la perspectiva del portal The Verge, las pautas ayudan a trazar líneas más marcadas frente a lo que se tolera o no, pero "tomó casi un año crear las reglas, e incluso son solo una fracción de la política que originalmente dijo (Twitter) que intentaba crear", calificando las nuevas reglas de una actualización "atrasada" y "redundante".



