Diferentes usuarios de la reconocida red social de Twitter reportaron diferentes fallas una vez notaron que no podían enviar mensajes hasta problemas con la visualización de los contenidos en la plataforma, a través de la versión web o móvil.



Pero no solamente, continúan los inconvenientes con la aplicación en gran parte de Canadá, Estados Unidos y países de América Latina, sino que también, internautas de España e Italia reportaron errores, haciendo que optaran por pasar a otras aplicaciones.



De acuerdo con 'Downdetector', portal web especializado en captar en tiempo real, problemas e interrupciones en todo tipo de servicios, el 61 por ciento de los reportes indicaban que los usuarios no podían ingresar a la red social desde sus computadoras. A su vez, el 28% directamente indicaba que no cargaba el contenido ni en web, ni en la versión móvil, y el 11% restante aseguró que de manera intermitente el servicio se restableció.

Downdetector, especializado en captar en tiempo real, problemas e interrupciones en todo tipo de servicios. Foto: Captura de imagen

Hasta ahora, la empresa del millonario Ellon Musk no ha emitido un comunicado oficial, donde explique la razón de las fallas; sin embargo, llama la atención que en la cuenta oficial de la red social aseguran no tener problemas técnicos.



Asimismo, 'Downdetector' añadió que: "Es habitual que algunos problemas se notifiquen a lo largo del día. Downdetector solo notifica una incidencia cuando la cantidad de notificaciones de problemas es significativamente mayor que el volumen típico para esa hora del día".



Y es que los internautas no tardaron en hacer un eco a que solucionen los problemas técnicos que la red social, pues, dentro de ella misma, comenzaron a circular comentarios como "Twitter falla más que nunca", "Twitter no me deja ver nada".

FALLA EN LA PLATAFORMA TWITTER#1Jul Usuarios reportan falla mundial d Twitter. El mensaje que aparece al abrir la red social desde el teléfono es “Cuota límite excedida. Por favor, espera unos minutos e inténtalo de nuevo” pic.twitter.com/JrBb5mmBj6 — Sol Rojas (@Sol651) July 1, 2023

