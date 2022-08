Este martes se reporta una caída en la red social de Twitter. Según el portal de seguimiento Dowdetector, desde la 1:00 p.m. se ha evidenciado un incremento sustancial en el número de notificaciones de problemas.



Usuarios han reportado intermitencia. En algunos casos la página web no carga, en otros lo hace parcialmente y en otros funciona con relativa normalidad.



Downdetector señala que cerca del 86 por ciento de los reportes son por la versión web.

Twitter admite un ciberataque

Este viernes, Twitter reveló que la seguridad de 5,4 millones de cuentas estaría comprometida por un ciberataque. Según explica la red social, esto se dio por una vulnerabilidad identificada en enero del 2022 a través de su programa de recompensas por errores.



"Queremos informarle sobre una vulnerabilidad que permitió a alguien ingresar un número de teléfono o una dirección de correo electrónico en el flujo de inicio de sesión en un intento de saber si esa información estaba vinculada a una cuenta de Twitter existente y, de ser así, a qué cuenta específica", señala la red social en su blog.



La vulnerabilidad, según explican, se debe a una actualización del código en junio de 2021.



"Cuando nos enteramos de esto, lo investigamos de inmediato y lo solucionamos. En ese momento, no teníamos evidencia que sugiriera que alguien se había aprovechado de la vulnerabilidad", indica Twitter.



A pesar de esto, continúa la compañía, en julio de 2022 supieron a través de un informe de prensa que alguien aprovechó esta vulnerabilidad para vender información que había recopilado.



"Notificaremos directamente a los propietarios de las cuentas que podamos confirmar que se vieron afectados por este problema. Estamos publicando esta actualización porque no podemos confirmar todas las cuentas que se vieron potencialmente afectadas", asegura Twitter.



Esta ventana de siete meses dejó expuestos no solo los perfiles personales sino también a las cuentas creadas bajo seudónimos, permitiendo identificar a quiénes están detrás de ellas.



"Somos particularmente conscientes de las personas con cuentas seudónimas que pueden ser atacadas por el estado u otros actores", señala la compañía.