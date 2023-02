Desde la compra de Twitter por parte Elon Musk el pasado mes de octubre, el magnate ha buscado nuevas formas de obtener recursos. No obstante, sus movidas empresariales han sido cuestionadas y rechazadas por parte de los usuarios.



Además, algunas de ellas han provocado serias crisis que no solo han golpeado a la red sociales, sino a otras empresas que tienen una cuenta allí.

Para no ir lejos, Musk cuestionó la forma en que Twitter verificaba a los usuarios con el chulo azul, por lo que implementó un sistema de suscripción que otorgaba la insignia. Sin que pasara mucho tiempo, algunos usuarios utilizaron esta opción para suplantar grandes marcas y trinar bajo el respaldo del que era el signo de respaldo y confianza de una cuenta verificada. El resultado: crisis reputacionales a 'diestra y siniestra'.



Twitter tuvo que reversar su decisión e instaurar un sistema de insignias doradas (para las empresas) y azules (para los suscriptores).



Y aunque parecía que el problema empezaba a solucionarse, Twitter estaría a puertas de abrir un nuevo capítulo. Según un informe de The Information, la compañía pensaría en cobrar una fuerte suma de dinero a las marcas que quieran permanecer con su insignia dorada.



​Según el medio citado, el cobro sería de 1.000 dólares mensuales, más un cargo de 50 dólares por cada cuenta afiliada a la marca que cuente con verificación.