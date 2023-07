El multimillonario Elon Musk volvió a sorprender con el anuncio de un nuevo cambio de la red social Twitter, la cual compró en octubre del año pasado por 44.000 millones de dólares.



El magnate, también consejero delegado de Tesla, dijo el sábado que puso un límite temporal en el número de tuits que los usuarios pueden leer cada día. Esto con el objetivo de reducir el uso masivo de datos por parte de terceros para alimentar modelos de inteligencia artificial.



Así, a partir de ahora, las cuentas verificadas podrán leer un máximo de 10.000 tuits al día, mientras que las no verificadas solo podrán acceder a 1.000 y las nuevas cuentas no verificadas a 500.



Horas antes, el mismo Musk estableció unos límites diferentes a través de su cuenta personal de Twitter que tuvo que rectificar. Inicialmente dijo que la barrera se situaría en 6.000, 600 y 300 publicaciones al día para cuentas verificadas, no verificadas y no verificadas de nueva creación, respectivamente.



Tras el anuncio, a los usuarios de diferentes países que excedieron su cuota diaria les aparecieron mensajes como “Lo sentimos, has alcanzado el límite de frecuencia de consultas” o “Algo salió mal. Intenta recargar”.



Esta decisión ha generado controversia entre los usuarios, que creen que en las redes sociales siempre hay algo por ver y que poner un límite no es coherente. Incluso, ha surgido la etiqueta #DEPTWITTER en contra de la decisión adoptada por el multimillonario.

Ya el día anterior Musk anunció que en lo sucesivo no sería posible leer mensajes en la red social sin conectarse a una cuenta personal y dar sus identificadores. “Cientos de organizaciones (quizás más) estaban extrayendo datos de Twitter de manera extremadamente agresiva, hasta el punto de afectar la experiencia real del usuario”, dijo.



Now to 10k, 1k & 0.5k — Elon Musk (@elonmusk) July 1, 2023

Esta red social no es la única que se enfrenta hoy en día a las consecuencias del avance de la inteligencia artificial y el desarrollo de servicios basados en modelos lingüísticos.



Como cuenta la agencia AFP, a mediados de junio, la plataforma de discusión Reddit elevó los precios que cobra a los desarrolladores externos por usar los datos y las conversaciones publicadas en la red social. La decisión provocó protestas, ya que hasta entonces estas plataformas habían brindado acceso a datos públicos en su sitio a precios moderados o de forma gratuita.

Desde que Musk compró Twitter, han sido varias decisiones polémicas en pocos meses. Desde la retirada de los perfiles verificados para hacerlos de pago (excepto aquellas cuentas con más de un millón de seguidores) hasta la política de despidos llevada a cabo, entre otros.



En abril, Twitter ya comenzó la eliminación de las marcas de verificación azules de los usuarios que no han pagado el servicio denominado Twitter Blue.



Anteriormente, la red social usaba la marca de verificación azul para indicar las cuentas activas y relevantes en Twitter. Ahora, es de pago.



De acuerdo con el empresario sudafricano Musk, el cambio a la verificación paga es para que Twitter tenga los ingresos que necesita la red social.