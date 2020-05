Twitter permitirá a usuarios elegir quien puede responder sus tuits

Esta semana la red social Twitter comenzó a probar una herramienta que le permite a los usuarios limitar las respuestas que reciben en sus tuits, es decir, podrán elegir quienes pueden contestar sus publicaciones.



El objetivo de la red social es que los usuarios tengan más control sobre las interacciones dentro de la plataforma.

Cuando los usuarios realicen un tuit podrán elegir entre tres opciones: compartir con todos, solo con personas que sigue o solo las personas mencionadas en el tuit.



Al seleccionar cualquiera de las últimas dos configuraciones, el ícono de respuesta del tuit aparecerá en color gris, indicando que no cualquiera puede contestar a él. Sin embargo, las demás personas podrán ver, retuitear, retuitear con comentario y dar me gusta a esos tuits.



Twitter también señaló que la nueva función está en fase de prueba, por lo que no todos los usuarios de Android y iOS pueden acceder a la configuración.



Twitter hizo una demostración por medio de su cuenta oficial realizando un tuit con el mensaje “Responda si hay una mejor aplicación que Twitter”, pero esta publicación tiene desactivada la opción de respuesta.

Reply if there’s a better app — Twitter (@Twitter) May 20, 2020

La red social hizo el anuncio de la nueva función durante CES 2020 que se llevó a cabo los primeros días de enero en el Centro de Convenciones de Las Vegas.

REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnosferaET