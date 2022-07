No se si alegrarme o no. De todas formas en Twiter no hay democracia. Elon Musk cancela el acuerdo para la compra de esta plataforma digital de redes sociales En una carta, los representantes de Musk la acusan de "incumplir múltiples disposiciones" del acuerdo de compra. pic.twitter.com/LdgEOAgU3S