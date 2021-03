Twitter podría incorporar opción de 'reacciones' como las de Facebook

Las redes sociales tienen 'sellos distintivos'. El de Facebook es quizá la opción de las reacciones 'me gusta', 'me divierte', 'me encanta' y 'me enoja', usadas para describir de manera rápida lo que nos genera tal o cual publicación.



(Lea también: Facebook, Twitter y Google darán testimonio por irrupción al Capitolio)



Esa característica podría llegar pronto a Twitter, otra de las redes sociales más famosas, pues la plataforma les envió a algunos de sus usuarios una encuesta para consultar su opinión sobre la posible introducción de 'reacciones' con emojis en los tuits.

Se trata de un sondeo que les pide a los consultados elegir el conjunto de emojis que más que les podría gustar, con distintas variaciones.



Esos conjuntos incluyen, por ejemplo, reacciones como 'me gusta' (emoji de corazón, como tiene ahora), 'divertido' (cara riendo con lágrimas), 'interesante' (cara con la mano en la barbilla) y 'triste' (cara con gesto triste y una lágrima).



(Le recomendamos: ¡Ojo! WhatsApp dejará de funcionar en estos iPhone)



Son, claramente, muy similares a las que aparecen en Facebook. Sin embargo, Twitter ha incluido variaciones: 'increíble' (cara de asombro o un fuego), 'de acuerdo' (dedo pulgar hacia arriba, un icono redondo con el número 100 o con una flecha hacia arriba) o 'desacuerdo' (dedo pulgar hacia abajo, icono naranja con un 'No' o una flecha hacia abajo).

El sondeo les pide a los consultados elegir el conjunto de emojis que más que les podría gustar. Foto: Captura de pantalla

Por otro lado, en el sondeo les pregunta a los participantes cómo se sentirían si vieran estas reacciones de otros usuarios en sus publicaciones, sobre todo las de connotación negativa, así como el potencial uso que le darían al emoji que expresa enojo.



(Además: Las series que recomienda Bill Gates en Netflix, Amazon y Disney +)



Twitter le confirmó a TechCrunch estos sondeos, pero aclaró solo está en fase de exploración. Y señaló que, en caso de incorporarse, estas 'reacciones' no reemplazarían al corazón que indica 'me gusta' en esa red social, el cual, cabe mencionar, remplazó en su momento a la estrella que indicaba 'favorito'.

Le recomendamos:

- ¿Le robaron su cuenta de WhatsApp? Esto es lo que debe hacer

- Cómo es Discord, la red social que sería comprada por Microsoft

ELTIEMPO.COM