Ya han pasado varias semanas desde que el magnate Elon Musk asumió su cargo de director ejecutivo en Twitter, empresa que compró por 44 mil millones de dólares, prometiendo defender la libertad de expresión en dicha red social. Sin embargo, no todo ha marchado a su favor.

El despido de un elevado número de empleados lo ha tenido en el ojo del huracán. Adicionalmente, se ha rumorado en varias ocasiones que los servidores de Twitter están fallando; la madrugada del 18 de noviembre fue preocupante de manera particular, pues las oficinas centrales de la compañía se iluminaron con letreros en los que podía leerse: “Elon Musk: parásito, petulante, oligarca sin ley, colonizador, mediocre, privilegiado...”, y muchos otros insultos.

🚨 | Reflejan en el edificio de Twitter luces con mensajes de odio contra @elonmusk: "Parásito supremo", "adulador de dictadores", "racista", "megalomaníaco", entre otros improperios.



Me pregunto, ¿esto no es acoso? ¿Y las autoridades? pic.twitter.com/t3I5Pz1k6Q — Emmanuel Rincón (@EmmaRincon) November 18, 2022

(Lea también: Modelo y madre soltera: ella es la mamá del hombre más rico del mundo, Elon Musk).

Motivos de la posible demanda

Todo apunta a que esos empleados que fueron despedidos tomarán acciones legales. Así lo dio a conocer la reconocida abogada Lisa Bloom, quien tiene sus oficinas en Los Ángeles, Estados Unidos.



Por medio de una rueda de prensa explicó que está representando a tres exempleados y le envió un mensaje a Musk: “Elon, rompiste tus promesas y violaste la ley, vamos por ti”.



En el evento también apareció alzando un inodoro en sus manos, recordando la controvertida broma hecha por el multimillonario tan pronto entró a la compañía. En su momento, él publicó un video en su cuenta de Twitter en el que aparece cargando tal objeto cerámico, con la frase “let that sink in”, que en español puede traducirse como “que penetre en su mente”, pero si se toma literal significa “deje que se hunda” y la elección de palabras hace referencia a una cloaca.

Facebook Twitter Linkedin

A la izquierda, la abogada Lisa Bloom en la conferencia de prensa. A la derecha, Musk entrando a las oficinas de Twitter. Foto: Captura de pantalla Instagram: @lisabloomesq / Twitter: @elonmusk

La razón de la batalla judicial sería que estas personas no estarían recibiendo el nivel de indemnización y compensación, que incluye bonificaciones y adquisición de acciones, justo. Así mismo, según Bloom, a algunos de ellos se les dio un "ultimátum ilegal", pues les pidieron aceptar un acuerdo de indemnización de tres meses si no estaban dispuestos a permanecer como parte de la fuerza laboral del nuevo dueño de Twitter.



(Siga leyendo: Presidente de Ucrania explota contra Elon Musk y lo reta: 'Véalo usted mismo').



Lo cierto es que no es ni la primera ni la última amenaza que recibe Musk tras las decisiones tomadas como CEO, pues una firma de Boston también señala que tiene testimonios de tres personas que trabajaron para él y están dispuestos a llegar a la Corte.



Por su parte, Bloom aseguró que próximamente 22 extrabajadores más se unirán a las peticiones.

Más noticias

Margarita Contreras

Redacción TENDENCIAS