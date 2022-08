De acuerdo con una denuncia sobre Twitter, enviada el mes pasado al Congreso y a las agencias federales, la red social tendría importantes fallas de seguridad, las cuales representan una amenaza para la información personal de los usuarios.



Además, según información revelada por los medios CNN y The Washington Post, un ex empleado de Twitter afirma que muchos trabajadores pueden acceder a datos confidenciales. Además, el ex trabajador denunció que los ejecutivos más importantes de la compañía han intentado cubrir varias fallas de la ‘app’.

Puede leer: En el Netflix con publicidad habría contenidos sin anuncios



Peiter "Mudge" Zatko, es quien presentó la denuncia y fue el jefe de seguridad de la compañía. Una de sus confesiones más reveladoras es que Twitter no ha sido transparente con su junta directiva ni con los reguladores gubernamentales en cuanto a la seguridad que manejan.



Los inconvenientes incluyen fallas que podrían abrir la puerta al espionaje, la piratería de datos y las campañas de desinformación, de acuerdo con Zatko.



Más noticias: Gmail: paso a paso para restaurar el diseño antiguo



Incluso, habló sobre uno de los puntos más caóticos actualmente en cuanto a la disputa legal de la plataforma contra Elon Musk, advirtiendo que Twitter no tiene clara la cantidad de bots que hay actualmente.



También puede leer:

Revelan la fecha de cuándo y qué modelos presentarían del nuevo iPhone 14

En el Netflix con publicidad habría contenidos sin anuncios

TECNOLOGÍA

​