A pocas semanas de terminar el año, la red social Twitter presentó el listado de las principales tendencias y temáticas que fueron protagonistas en la plataforma en Colombia durante el transcurso del 2021.



La compañía presentó un balance de cuáles fueron los medios de comunicación, los artistas, los deportistas, las series y las películas, entre otros, más mencionados en lo que va de este año. Estos son los resultados.



Medios de comunicación más mencionados

1. CNN en Español

2. Revista Semana

3. W Radio

4. El Espectador

5. Noticias RCN

6. EL TIEMPO

7. Caracol Radio

8. Noticias Caracol

9. La FM

10. Blu Radio



Los artistas latinos más mencionados

1. Bad Bunny

2. J Balvin

3. Paulo Londra

4. Sebastián Yatra

5. Luis Miguel

6. Marc Anthony

7. Anuel AA

8. Maluma

9. Carlos Vives

10. Juanes



Bad Bunny, reguetonero puertorriqueño, uno de los artistas más famosos del momento. Foto:

Las artistas latinas más mencionadas

1. Shakira

2. Ariana Grande

3. Dua Lipa

4. Camila Cabello

5. Danna Paola

6. Tini

7. Anitta

8. Natti Natasha

9. Mon Laferte

10. Greecy Rendón



Los artistas internacionales más mencionados

1. Louis Tomlinson

2. Harry Styles

3. Taylor Swift

4. Selena Gómez

5. Justin Bieber

6. Ed Sheeran

7. Dua Lipa

8. Lady Gaga

9. Rihanna

10. Katy Perry



Artistas de K-pop más mencionados

1. BTS

2. Blackpink

3. Stray Kids

4. Tomorrow x Together

5. Ateez

6. Rosé

7. Enhypen

8. EXO

9. Twice

10. Seventeen

BTS, exitoso grupo surcoreano. Foto: Efe

Actrices y actores internacionales más mencionados

1. Karol Sevilla

2. Selena Gomez

3. Danna Paola

4. Bárbara López

5. Miley Cyrus

6. Sabrina Carpenter

7. Tom Holland

8. Chris Evans

9. Tom Hiddleston

10. Brad Pitt



Programas de televisión más mencionados

1. #LaReinaDelFlow2

2. #MasterChefCelebrity

3. #Enfermeras

4. #QuéLePasaAMiFamilia

5. #MasterChefCelebrityColombia

Las películas más mencionadas

1. La Liga de la Justicia de Zack Snyder

2. Spider-Man: Sin camino a casa

3. Eternals

4. Shrek

5. Black Widow

6. Blackpink: Light Up The Sky

7. Cenicienta (2021)

8. El Escuadrón Suicida (2021)

9. Pantera Negra

10. Godzilla vs Kong



Los deportistas más mencionados

1. Mariana Pajón

2. Caterine Ibargüen

3. Anthony Zambrano

4. Novak Djokovic

5. LeBron James

6. Roger Federer

7. Lewis Hamilton

8. Yulimar Rojas

9. Kevin Durant

10. Rafael Nadal

Los futbolistas colombianos más mencionados

1. Radamel Falcao

2. James Rodríguez

3. Fernando Uribe

4. David Ospina

5. Juan Cuadrado

6. Duván Zapata

7. Yerry Mina

8. Rafael Santos Borré

9. Carlos Bacca

10. Willmar Barrios



Equipos de fútbol colombiano más mencionados

1. Atlético Nacional

2. América de Cali

3. Independiente Santa Fe

4. Millonarios FC

5. CD Junior FC

6. Deportivo Cali

7. Independiente Medellín

8. CD Tolima

9. CD La Equidad

10. Patriotas Boyacá

TECNÓSFERA

Twitter: @TecnósferaET