Twitter estaría planeando eliminar el botón ‘Me gusta’

Twitter estaría planeando eliminar el botón de ‘Me gusta’ de la red social, según un reporte del diario británico The Telegraph.



De acuerdo con el informe, el cambio buscaría mejorar la calidad del debate en la red social porque a pesar de que es una de las funciones que permite mayor interacción por parte de los usuarios, en casi todas las redes sociales, algunos estudios psicológicos sugieren que pueden estar causando adicción a estas plataformas.

El medio señala que actualmente algunos jóvenes comparten contenido en redes como Instagram y Facebook porque buscan alguna aprobación por lo que en algunos casos incluso eliminan la publicación si no han recibido suficientes 'Me gusta'.

El fundador de la red social, Jack Dorsey, admitió la semana pasada en un evento de Twitter que no era un fan del botón en forma de corazón y que "pronto" lo eliminaría, según resalta The Telegraph.



La función de ‘Me gusta’ fue introducida en 2015 cuando reemplazó el botón de ‘Favoritos’ (en forma de estrella), que permitía marcar trinos para leerlos más tarde. En su momento, el cambio fue muy criticado pues esta era una de las funciones preferidas de los usuarios.



En marzo de este año, Twitter añadió la función de 'marcadores' que permite guardar un video, una foto, acceder a un enlace o leer un hilo de Twitter en una lista privada que solo podrá ser vista por el usuario de la cuenta.



Recientemente, la compañía ha anunciado otros cambios en la plataforma. Por ejemplo, la función de ‘momentos’ fue eliminada para las versiones compatibles con dispositivos móviles con sistema operativo Android o iOS.



Según un trino de la cuenta ‘Twitter Support’, la medida se debe a la política de la empresa para eliminar herramientas que no sean de uso frecuente y centrar sus recursos en la implementación de nuevas funciones de mayor provecho.



Desde la red social además se ha anunciado la posibilidad de cambiar el proceso de verificación para obtener el símbolo del chulo azul. Por otro lado, en su búsqueda de combatir las noticias falsas y las cuentas spam, la compañía también dio a conocer hace unos días que informará a los usuarios de la plataforma cuando elimine un tuit que viole las políticas de uso de la misma, para que queden claros los motivos por los que ha desaparecido determinado contenido.



TECNÓSFERA