Luego de la compra de Twitter por parte de Elon Musk se han dado muchos cambios dentro del equipo de trabajo de la red social.



Ahora, algunos empleados perdieron el acceso a los sistemas de trabajo después de que no firmaron un compromiso, contra las filtraciones, que fue enviado a sus correos electrónicos durante el fin de semana, según informó el medio Platformer.



Entre tanto, de acuerdo con Insider, Musk envió el viernes un correo electrónico al personal indicando que la compañía podría demandar a los trabajadores que se atrevan a filtrar información confidencial.



Este compromiso debía ser firmado hasta las 5:00 de la tarde del sábado y aceptar los acuerdos de confidencialidad, pero aquellos que no lo hicieron, tal vez por no revisar la bandeja de entrada durante el fin de semana, perdieron el acceso al sistema.



Sin embargo, no está claro si los empleados despedidos (cerca de 100) no vieron el correo o se rehusaron a firmar el documento.



Hasta elmomento, el magnate no se ha pronunciado en su cuenta de Twitter al respecto.