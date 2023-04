El pasado 11 de abril, Elon Musk habría puesto como límite el 20 de abril para que las verificaciones de Twitter siguieran de manera gratuita en las cuentas que antes se certificaban sin necesidad de un pago por suscripción y que ahora solo se hace con el servicio Twitter Blue.



Desde el 2009 Twitter hizo que las cuentas tuvieran una insignia de verificación para celebridades, políticos, empresas y marcas, organizaciones de noticias y otras cuentas “de interés público”, dando a entender que era las cuentas genuinas y que se trataba de información oficial.



El 1 de abril se suponía era el limite para eliminar las insignias de marca de verificación azul de las cuentas verificadas heredadas, es decir, aquellas que la compañía había considerado previamente notables y auténticas, pero al menos que los usuarios se hayan registrado en Twitter Blue, deberían pagar una cuota mensual.



De acuerdo con Musk , el cambio a la verificación paga es para que Twitter tenga los ingresos que necesita Twitter.



Actualmente el servicio de Twitter Blue cuesta 8 dólares por mes a través de la versión web y 11 dólares por mes a través del pago en la aplicación en iOS y Android.

Final date for removing legacy Blue checks is 4/20 — Elon Musk (@elonmusk) April 11, 2023

El plan de Musk, en el caso de que una empresa o persona decida monetizarse, es que durante los próximos 12 meses, Twitter no se quedará con nada del dinero.



"La persona recibirá el dinero, por lo que es el 70 por ciento para las suscripciones en iOS y Android (cobran el 30 por ciento) y Diferente del 92 por ciento en la web (podría ser mejor, según el procesador de pago). Después del primer año, las tarifas de iOS y Android se reducen al 15 por ciento y agregaremos una pequeña cantidad adicional, según el volumen", explicó Musk.



Además señaló que la idea es que Twitter también ayude a promover el trabajo de los creadores de contenido.

¿Qué tiene Twitter Blue?

Además de la marca de verificación azul, los suscriptores puede editar tweets, hacerlos más largos de hasta 4000 caracteres y clasificaciones prioritarias en las conversaciones.

También a partir del 15 de abril, solo las publicaciones de las cuentas verificadas de Twitter Blue aparecen en las recomendaciones For You de Twitter junto con cualquier usuario de Twitter que siga.



Además la red social lanzó un programa para que las empresas y organizaciones se les cobren 1.000 dólares al mes por las insignias de verificación (doradas para marcas, empresas y organizaciones sin fines de lucro; grises para gobiernos).

El momento del cambio

Además de quitar el símbolo de verificación, Twitter también suprimió las etiquetas de "afiliado al Estado" y "financiado por el gobierno" de las cuentas de varios medios de comunicación como la cuenta de radio estadounidense NPR, la emisora canadiense CBC, la agencia oficial de noticias china Xinhua, RT de Rusia y la española RTVE.



Twitter había etiquetado desde hacía tiempo a cuentas vinculadas a medios estatales o funcionarios gubernamentales, especialmente de China y Rusia.

De otro lado Musk también anunció que él pagaría personalmente la mensualidad de la etiqueta azul a tres personas que se habían negado a pagarla: el actor William Shatner, el jugador de baloncesto LeBron James y el autor Stephen King.



De acuerdo con Similarweb solo el 0,2 por ciento de los usuarios de la red pagan por

Twitter Blue.



En marzo, Twitter Blue tuvo alrededor de 116.000 suscripciones confirmadas en la web, un 138 por ciento más que el mes anterior.

Bancos, medios, personalidades y gobiernos

El papa Francisco, Donald Trump y Beyoncé también perdieron la insignia y ahora los acompaña una gris al lado de su nombre, no se sabe si es parte de la actualización por la relevancia que tienen o si es una medida que se mantendrá.



En el caso de la marca amarilla que identifica a medios de comunicación y que cuesta 1.000 dólares mensuales algunos medios han aceptado pagarla y llevarla (Washington Post, Los Angeles Times, ABC News) y otros no (CNN, New York Times o Fox News).



Además el panorama internacional, la llevan (El País, Le Monde o BBC News) y otros como las agencias de noticias no lo llevan como Reuters, EFE, AFP o AP. EFE.



En Colombia, el presidente Gustavo Petro y sus ministerios tienen la marca gris, otros como el expresidente Iván Duque han decidido pagar la azul, pero en el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez, no cuenta con ninguna.



El inconveniente que se presentó al inicio del 2023 y que solo duró dos días fue porque bots crearon miles de cuentas falsas y de parodia que estaban verificadas por el pago de 8 dólares. Así que es más difícil para el público en general identificar si la información es correcta o no.



Algunos bancos o empresas del estado tienen la insignia, pero otras se rehúsan al pago.

