Tras estar al aire menos de un año, Twitter le dice adiós a 'Fleets'

Twitter anunció este miércoles el cierre de ‘Fleets’, la versión de la compañía de las historias que desaparecen, después de que no lograra ganarse el entusiasmo de los usuarios. La red social lanzó ‘Fleets’ hace solo ocho meses después de probar el producto en un puñado de mercados.



La función, que apareció de manera prominente en la parte superior de la aplicación, permitió a las personas compartir publicaciones que desaparecieron después de 24 horas, un formato inventado por Snap Inc. y luego copiado y popularizado por el conjunto de aplicaciones de Facebook Inc., incluido Instagram.



Pero Twitter dijo el miércoles en una publicación de blog que si bien albergaba la naturaleza efímera de las ‘Fleets’ alentarían a más personas a publicar, lo usaban principalmente personas que ya estaban tuiteando.

Los usuarios podrán usar 'Fleets' hasta el 1 de agosto. Foto: Twitter

"Esperábamos que ‘Fleets’ ayudara a más personas a sentirse cómodas uniéndose a la conversación en Twitter", escribió la compañía. "Pero en el tiempo transcurrido desde que presentamos ‘Fleets’ para todos, no hemos visto un aumento en la cantidad de personas nuevas que se unen a la conversación”.



Las historias que desaparecen han sido un producto popular para otras compañías de medios sociales, principalmente Instagram y Snapchat, donde la mayoría de las publicaciones son fotos o videos. Mientras tanto, los tuits están dominados por texto.



Twitter dijo que está buscando incorporar más funciones en la cámara de la aplicación para alentar a las personas a compartir fotos y videos con más frecuencia. Mientras que Twitter probó la publicación de anuncios en ‘Fleets’, el producto no generó ingresos significativos.



Las ‘Fleets’ cerrarán oficialmente el 1 de agosto, dijo la compañía con sede en San Francisco.

BLOOMBERG