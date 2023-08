La principal ejecutiva de X (nuevo nombre de Twitter) por debajo de Elon Musk, Linda Yaccarino, dijo este jueves en su primera entrevista tras ser nombrada en junio que el contenido de odio en la red no desaparecerá mientras siga siendo legal, aunque será más difícil de ver y por tanto de compartir.

Entrevistada por la cadena económica CNBC, Yaccarino dijo coincidir con Elon Musk en una visión casi absoluta de la libertad de expresión, y explicó que la red tiene ahora "cero tolerancia" con todo lo que es ilegal, pero precisó que es distinto cuando se trata de algo "malo pero legal" (awful but lawful, en juego de palabras en inglés).



La aplicación fue lanzada en 2006. Foto: Imágenes tomadas de Redes Sociales

En esos casos -precisó- la persona es etiquetada de determinada manera, y esa etiqueta le impide compartir ese contenido porque es "desamplificado", lo que dificulta que sea visto, y esto tiene importancia también desde un punto de vista económico, pues esos contenidos no aparecerán nunca al lado de las marcas de anunciantes.



Ese detalle no es baladí, toda vez que algunas compañías tan importantes como Visa y Coca-Cola abandonaron Twitter para no aparecer al lado del contenido "tóxico", lo que supuestamente será ahora mucho más difícil.



Por otro lado, Yaccarino confirmó que la plantilla total de Twitter es de 1.500 personas, es decir, menos de la cuarta parte de las 8.000 que había al tomar Musk el control de la compañía en octubre del año pasado, y dijo que los recortes fueron "un ejercicio de disciplina muy necesario".



En cuanto a su relación con Musk como propietario de la red, y dada su fama de intervenir personalmente en todos sus negocios, Yaccarino aseguró que cuenta con total "autonomía" en su trabajo.



"Mi papel y el papel de Elon están muy claros -explicó-. Elon trabaja en acelerar la nueva marca (X) y en (imaginar) el futuro, y yo soy responsable del resto, es decir, dirigir la empresa, ya sean los socios, lo legal, las ventas o las finanzas", dijo.

EFE

