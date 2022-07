Elon Musk fue denunciado por Twitter luego de no cumplir el contrato de compra de la compañía, que estaba pactado por 44.000 millones de dólares, calificando la estrategia del magnate como un "modelo de hipocresía", según documentos judiciales.



La demanda presentada en el estado norteamericano de Delaware insta al tribunal a ordenar a Musk que complete su acuerdo de compra de Twitter, argumentando que ninguna indemnización económica puede reparar el daño causado a la compañía.



Inicialmente, una de las secuelas más evidentes luego de que se conociera la decisión de desistir de la compra fue la estrepitosa caída de las acciones de la red social un 6,6 por ciento. Por esto, los títulos de la compañía se ubicaron en 34,40 dólares (155.000 pesos colombianos al cambio actual). Un valor mucho menor al que acordó inicialmente Taylor con Musk, que era de 54,20 dólares por acción (244.000 pesos colombianos).



Incluso, los analistas de MKM Partners dijeron el lunes que las acciones podrían caer hasta $24 si los inversionistas concluyen que la adquisición no sucederá en absoluto. Eso implicaría una caída adicional del 30 por ciento desde el cierre del martes de $34.06.



“Todavía pensamos que habría un escenario probable para un acuerdo decente entre las partes para que se complete el trato”, dijo Jean-Francois Comte, socio gerente de la firma de arbitraje de fusiones Lutetia Capital.



“El descuento podría oscilar entre el 3 por ciento y el 20 por ciento”, según los resultados de situaciones similares en el pasado, dijo Comte, que ocupa un pequeño cargo en Twitter.



Una señal de que algunos comerciantes no se dan por vencidos es que las acciones se mantienen mejor que sus pares tecnológicos en este año. Twitter ha bajado un 21 por ciento, en comparación con el 51 por cientode la empresa matriz de Facebook, Meta Platforms Inc., y un enorme 70 por ciento de Snap Inc.



Hindenburg Research dijo en un tweet el "acumuló una posición larga significativa en acciones de Twitter", lo que hizo que las acciones de Twitter subieran hasta un 7,2 por ciento en las primeras operaciones.



Por ahora, se esperan las decisiones que tomen las compañías y también qué rumbo tomará el pleito legal.

