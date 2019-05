Twitter compartió la ubicación de sus usuarios con empresa anunciante 

Una falla de seguridad en el software de Twitter hizo que la red social recolectara y compartiera datos de ubicación de los usuarios que tenían la 'app' para iOS, con uno de sus socios anunciantes.

"Como usuario confías en que seamos cuidadosos con tus datos y por esa razón queremos ser abiertos contigo cuando cometamos un error", reza el comunicado oficial que emitió Twitter para explicar lo sucedido.

Según la red social, la recolección "inadvertida" de la información se dio principalmente en usuarios que tenían más de una cuenta activa en Twitter para el sistema operativo iOS y que optaron por activar la función de ubicación en una de las cuentas.



El comunicado explica, además, que la información guardada fue enviada a anunciantes para un proceso llamado "subasta en tiempo real", en el que las empresas pagan por el espacio publicitario basados en la ubicación de los usuarios.



Twitter, que ya ha sido investigada por incumplimiento de reglas de privacidad en otros países, dijo que su intención era borrar los datos de ubicación que estaban enviando a sus socios, pero la falla en el sistema impidió que este proceso se completara correctamente. Hasta el momento, la red social no se ha pronunciado respecto al tiempo exacto que "su socio de confianza" tuvo acceso a dicha información.



Según medios especializados, esta es la cuarta falla de seguridad que la red social ha reportado en el último año. Por su parte, Twitter aseguró haber eliminado completamente toda la información recolectada y verificó que los anunciantes no la retuvieran. Además, se comunicaron directamente con algunos de los usuarios que se vieron afectados en la fuga de su privacidad y afirmaron "estar trabajando arduamente" para que este tipo de fallas no se vuelvan a presentar.



