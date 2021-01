Las razones de Twitter para cerrar cuentas de disidentes de Farc

Twitter tomó la decisión de suspender las cuentas de Iván Márquez, Jesús Santrich y la disidencia de las Farc la Segunda Marquetalia, tras una petición que realizó la Policía Nacional de bloquear estos perfiles.



Esto se da después de que se publicara en estos canales un video, en donde aparecían la plana mayor de la Segunda Marquetalia e indicaban que apoyaban una iniciativa para hacer una revocatoria del presidente Iván Duque.



La red social incluyó un mensaje en cada uno de los perfiles, señalando que violaban las reglas de Twitter.



El director de la Policía, el general Jorge Luis Vargas, ya había indicado en otra ocasión que habían realizado la petición ante las compañías de tecnología, ya que en estas cuentas se compartía propaganda del grupo armado.



"Aparecen armados incitando al terrorismo. Algo que no podemos permitir", señaló el general Vargas en una entrevista radial a Blu Radio hace unos días.



Esta decisión se suma con la que tomó Youtube de bajar los videos de los disidentes del canal Jacobo Alape, en donde habían publicado contenidos relacionados a la lucha armada y mensajes de carácter político.



Dentro de las reglas de Twitter está el apartado de seguridad, en donde se específica que no se permiten contenidos de "terrorismo / extremismo violento". Foto: Andrew Gombert / EFE

Esta no es la primera vez que la red social bloquea las plataformas de 'Márquez' y 'Santrich', cuando ellos publicaron en agosto del 2019 el video del regreso a su vida armada, Twitter canceló los perfiles.



Aunque la plataforma no ha salido públicamente a aclarar cuáles son las razones de la suspensión de los perfiles y si se realizará de forma indefinida, sí expresó la violación a las políticas.



Dentro de las reglas de Twitter está el apartado de seguridad, en donde se específica que no se permiten contenidos de "terrorismo / extremismo violento", en donde de alguna forma se amenace o "fomente el terrorismo o el extremismo violento".



Así mismo, la plataforma indica que están prohibidos los mensajes que de una u otra manera inciten al odio dentro de la conversación pública que se realiza en la red social.



"No se puede fomentar la violencia contra otras personas ni amenazarlas o acosarlas por motivo de su raza, origen étnico, nacionalidad, pertenencia a una casta, orientación sexual, género, identidad de género, afiliación religiosa, edad, discapacidad o enfermedad grave", precisa la compañía.



Este hecho se registra días después de que la página decidiera suspender la cuenta del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, luego del ataque registrado al Capitolio, en donde murieron cinco personas.



El presidente de la plataforma, Jack Dorsey, expresó recientemente que el bloqueo de la cuenta había sido lo correcto, pero agregó que aún así este tipo de acciones sientan un precedente peligroso en una internet global y libre.



Una prohibición de este tipo tiene ramificaciones "significativas" y, a largo plazo, puede "erosionar" el propósito de una internet abierta, precisó Dorsey en una serie de tuits.

