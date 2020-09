¿Qué puedo hacer si me bloquearon mi cuenta de Twitter?

Este miércoles en horas de la tarde, miles de usuarios en diferentes países empezaron a reportar fallas en sus cuentas de Twitter e incluso algunas de ellas fueron bloqueadas de la red social sin un motivo aparente.



En algunos de los casos, a los usuarios no les aparecían en sus cuentas los últimos tuits realizados, les fueron eliminados en su totalidad sus seguidores o las cuentas que seguían.



A las pocas horas de que se conocieran los reportes, Twitter publicó en su cuenta oficial dentro de la plataforma que el hecho se trataba de un “error”.



“Estamos viendo una serie de cuentas que se han bloqueado o limitado por error y no porque tuitearon sobre un tema en particular. Estamos trabajando para deshacer esto y hacer que esas cuentas vuelvan a la normalidad”, precisó la compañía.



Posteriormente, la red social lamentó el hecho, pero no aclaró cuáles fueron las razones por las que se registró el problema. “Se restauraron las cuentas que se bloquearon o limitaron por error. Lamentamos que esto haya sucedido en primer lugar”, añadió Twitter.



Así mismo, notificó que se dieron cuenta que “algunas cuentas se suspendieron por error” y también fueron restauradas. “Esto podría haber afectado el número de seguidores y siguientes para algunos de ustedes y también deberían solucionarse pronto”, explicó la red social.

La red social lamentó el hecho, pero no aclaró cuáles fueron las razones por las que se registró el problema. Foto: Denis Charlet / AFP

Por otro lado, la compañía de tecnología indicó a los usuarios que si aún no ha sido restablecida su cuenta pueden seguir los siguientes pasos.



En el caso de que fuera bloqueada, la persona debe cambiar la contraseña de su cuenta inmediatamente, con el fin de protegerla. Para esto, Twitter enviará al correo que tiene asociada la cuenta las instrucciones.



Así mismo, el usuario podrá dirigirse a la página de la red social, iniciar sesión y buscar el mensaje que indica que la cuenta ha sido bloqueada, acto seguido debe dirigirse a Inicio, allí le solicitarán el número de teléfono y en este recibirá un mensaje te texto con un código de verificación, el cual debe ser ingresado en la plataforma.



Si la cuenta fue restringida por error, el usuario también tiene la posibilidad de enviar una apelación en la cuenta de Twitter, a través de este enlace: https://help.twitter.com/forms/general?subtopic=suspended Allí debe diligenciar un formulario explicando cuál ha sido el problema.

