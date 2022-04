Twitter inc. bloqueo los cambios hechos en su plataforma de redes sociales hasta el viernes después de aceptar una oferta de US$44.000 millones del multimillonario Elon Musk, lo que dificultara que los empleados realicen cambios no autorizados, según personas familiarizadas con el asunto.



Por ahora, Twitter no permitirá actualizaciones de productos a menos que sean críticas para el negocio, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque la situación es privada.

La empresa aceptó una oferta de US$54,20 por acción de Musk después de un cortejo vertiginoso que comenzó después de que el magnate propietario de Tesla Inc. revelara una participación del 9 % en Twitter a principios de este mes.



Los cambios de productos requerirán la aprobación de un vicepresidente, dijeron las personas. Twitter impuso la prohibición temporal para evitar que aquellos empleados que puedan estar molestos por el acuerdo "se vuelvan deshonestos", según una de las personas.



La medida resalta los obstáculos a los que se podría enfrentar Twitter, al tiempo que pasa de ser una empresa publica a una privada propiedad del controvertido multimillonario.



Muchos de los empleados de la empresa se han sentido agitados ante la idea de que Musk se haga cargo y los cambios que pueden surgir. Musk, de 50 años, es un tuitero prolífico y ha compartido muchas ideas para la plataforma, desde agregar un botón de edición hasta convertir la sede de Twitter en San Francisco en un refugio para personas sin hogar.



Twitter ha instituido previamente congelacione de su código antes de eventos clave, como el Super Bowl, para garantizar la continuidad en la plataforma y evitar que aparezcan errores

