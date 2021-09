Twitter estaría trabajando en característica para desaparecer trinos viejos

La red social Twitter se encuentra probando una serie de herramientas para mejorar la privacidad de sus usuarios, entre las que estarían la opción de eliminar trinos viejos y eliminar seguidores sin la necesidad de bloquearlos.



Así lo anunció ‘Bloomberg’, que dio a conocer que las modificaciones serían producto de una investigación interna realizada por la plataforma en la que encontraron algunas inconformidades y dudas de los usuarios con las herramientas de privacidad de Twitter.



(Lea también: 'Super follow': Twitter permitirá pagar a tuiteros por contenido exclusivo)

La herramienta más importante que estaría probando la red social es la de archivar tweets, opción que permitirá a los usuarios ocultar publicaciones antiguas después de cierto periodo de tiempo.



Los tweets serían visibles para el dueño de la cuenta, pero al cabo de 30, 60, 90 días o un año dejarían de estar a la vista de otros usuarios de Twitter.



“Archivar tweets, en particular, podría ayudar a aliviar los temores de las personas a las que les preocupa que sus publicaciones anteriores vuelvan a perseguirlos de alguna manera en el futuro”, afirmó ‘Bloomberg’ al respecto.



Esta nueva opción, según la agencia de noticias, se encuentra en fase de desarrollo, por lo que no existe aún una fecha en la que estaría habilitada para el público.



(Le puede interesar: Twitter lanza un ‘modo seguro’ para frenar el odio dentro de la plataforma)

Foto: Olivier Douliery / AFP

Una segunda novedad en la que estaría trabajando Twitter es en la opción de eliminar seguidores.



Hasta el momento, las personas no podían eliminar a alguien de Twitter sin bloquearlo, pero esto ya no será necesario. Esta función podría operar desde septiembre.



Twitter también está trabajando en la opción de ocultar los tweets que le han gustado. Así, usted podrá escoger si todos los usuarios pueden ver el contenido al que le da ‘like’ o si, por el contrario, solo pueden verlo sus seguidores o algunos de ellos.



Por último, se está probando la opción de salir de una conversación pública.



Según ‘Bloomberg’, estas herramientas buscan dar más control a los usuarios sobre quiénes ven sus publicaciones y sobre su lista de seguidores.



Sin embargo, no existe una fecha de lanzamiento al público, pues las nuevas opciones están en pruebas o en etapa de desarrollo de concepto.



