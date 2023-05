Twitter ahora vale solo un tercio de lo que Elon Musk pagó por la plataforma de redes sociales, segun Fidelity, que recientemente redujo el valor de su participación en la empresa.



Musk, quien reconoció que pagó en exceso por Twitter, ofreció a los empleados nuevas cesiones de acciones anteriormente este año que valoraron a la compañía en 20.000 millones de dólares.



No está claro como llegó Fidelity a su nueva valoración o si recibe información no pública de la empresa. Fidelity primero redujo el valor de su participación en Twitter en noviembre, al 44 % del precio de compra. A esto le siguieron más rebajas en diciembre y febrero.



Twitter ha tenido problemas financieros desde que Musk tomó las riendas. Después de cargar a la compañía con una deuda de US$ 13.000 millones, la toma de decisiones erráticas de Musk y los desafíos con la moderación del contenido hicieron que los ingresos por publicidad cayeran un 50 %, dijo Musk en marzo.



Musk invirtió más de 25.000 millones de dólares para adquirir una participación estimada del 79 % en la compañía. Foto: Ulises Ruiz / Archivo EFE

Hasta ahora, no ha logrado despegar un intento de recuperar esos ingresos mediante la venta de suscripciones Twitter Blue. A finales de marzo, menos del 1 % de los usuarios mensuales de Twitter se habían registrado.



Twitter no respondió específicamente a una solicitud de comentarios. La inversión de Musk en Twitter ahora vale US$ 8.800 millones, según el índice de multimillonarios de Bloomberg, que utiliza la valoración de Fidelity para calcular el valor de su participación.



Musk invirtió más de US$ 25.000 millones para adquirir una participación estimada del 79 % en la compañía el año pasado.



La última rebaja borra alrededor de US$ 850 millones de la fortuna de US$ 187.000 millones de Musk, según el índice. A pesar de los problemas de Twitter, la riqueza de Musk aumento más de US$48.000 millones este año, en gran parte debido a un incremento del 63 % en el precio de las acciones de Tesla Inc.

