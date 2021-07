Adiós a los Fleets: se acaban las historias de Twitter

La popular red social Twitter acaba de anunciar que cerrará 'Fleets', la función ubicada en la parte superior de la línea de tiempo de la plataforma que permite realizar publicaciones que se vencen en 24 horas, muy similares a las historias de Instagram.

Cuando Twitter lanzó 'Fleets', en noviembre del 2020, dijo que buscaba atraer a usuarios que quisieran evitar hacer comentarios permanentes y, por el contrario, permitirles "compartir pensamientos momentáneos" a través de imágenes, videos y emojis.



Sin embargo, tan solo ocho meses después, la compañía informó con un breve trino que se eliminará la función a partir del 3 de agosto, y escribió que está "trabajando en algunas cosas nuevas".



¿Por qué tomó esta decisión?



Según 'The Verge', sitio web especializado en noticias tecnológicas, la decisión de eliminar 'Fleets' no es solo debido a que la función no tuvo el resultado esperado, sino que la compañía aún no ha descubierto cómo hacer que la gente use más la red social.



we're removing Fleets on August 3, working on some new stuff



we're sorry or you're welcome — Twitter (@Twitter) July 14, 2021

"Esperábamos que 'Fleets' ayudara a más personas a sentirse cómodas uniéndose a la conversación en Twitter. Pero, desde que las presentamos a todo el mundo, no hemos visto un aumento en la cantidad de personas nuevas que se unen a la conversación como esperábamos", dijo Ilya Brown, vicepresidente de producto de Twitter.



Cabe resaltar que esta noticia no significa que la red social no continuará innovando, pues actualizará el redactor de tuits con más funciones de edición de cámara, como formatos de texto y pegatinas GIF sobre fotos.



Además, seguirá teniendo la opción de 'Spaces', las salas de chat de audio en vivo.



"Si no estamos evolucionando nuestro enfoque y reduciendo las funciones de vez en cuando, no correremos suficientes riesgos. Continuaremos creando nuevas formas de participar en las conversaciones, escuchando los comentarios y cambiando de dirección cuando pueda haber una mejor manera de servir a las personas que usan Twitter", indicó Brown.

I knew fleets wouldn’t compete for attention/engagement with Twitter Spaces that are increasingly gaining traction. Most times I even forget fleets exist. They had to be recalled. https://t.co/BdqFqjwQdz pic.twitter.com/lhXV8ljAz5 — Micheal Lubowa (@lubowami) July 14, 2021

