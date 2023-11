Twitch finalizará el soporte para su aplicación en Nintendo Switch: ¿cuándo?

Twitch anunció que está poniendo fin al soporte de su aplicación en la consola Nintendo Switch. A partir del próximo 6 de noviembre, ya no estará disponible para su descarga en la Nintendo eShop y los nuevos usuarios no podrán acceder a ella.



Además, aquellos que ya tenían la aplicación instalada en sus consolas perderán el acceso a partir del 31 de enero de 2024.

La plataforma de 'streaming' lanzó su aplicación para Nintendo Switch en noviembre de 2021 con el objetivo de proporcionar a las personas una experiencia de visualización más flexible en la plataforma. Los usuarios de la aplicación pueden registrarse en sus cuentas y ver, seguir o interactuar con cualquier canal directamente en la consola, además de realizar búsquedas para descubrir nuevos 'streamers'.



Gabriella Raila, directora de comunicación corporativa de Twitch, señaló que la decisión de eliminar la aplicación en Nintendo Switch se tomó recientemente. Sin embargo, enfatizó que la empresa sigue siendo un valioso socio y agradeció el apoyo brindado por la comunidad de Switch a Twitch y a los 'streamers'.



Durante los años en los que la aplicación ha estado en uso, los usuarios han publicado algunas quejas del servicio a través de un foro de Twitch. Foto: Nintendo

Durante el tiempo en que la aplicación estuvo en uso, algunos usuarios expresaron quejas sobre el servicio en un foro de Twitch. Señalaron que no era posible ver el chat en una transmisión, que no se podía suscribir a creadores desde la consola y que la aplicación no permitía transmitir juegos propios.

Nintendo idea una nueva consola similar al DS



Nintendo sorprendió a sus seguidores al registrar una patente de un nuevo 'hardware' que se basa en dos dispositivos independientes, los cuales pueden utilizarse unidos o desplegarse en dos pantallas de una manera similar al formato libro que solían utilizar Nintendo DS y la consola 3DS.

La empresa japonesa registró una patente que promete revolucionar el mercado de las consolas. En esta, presentada ante la World Intellectual Property Organization (WIPO), la compañía describe detalladamente cómo funcionarán estos dos dispositivos independientes que pueden unirse o separarse según las necesidades del usuario.

Cabe recordar que la Nintendo Ds salió al mercado en 2004 y revolucionó el sistema portátil. Foto: Nintendo

La patente incluye imágenes ilustrativas que muestran cómo estos dispositivos se conectan de dos formas diferentes.



Por un lado, pueden mostrarse como una única pantalla, utilizando ambos dispositivos de forma plegada.



También, pueden desplegarse en formato libro, con una pantalla arriba y otra abajo, permitiendo mostrar contenido complementario del videojuego, al igual que las consolas Nintendo DS y la consola 3DS.

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por Europa Press, y contó con la revisión de la periodista y un editor.