Twitch cambia de opinión sobre sus políticas de contenido con ‘desnudez artística’

Hace algunos días, exactamente el pasado 13 de diciembre, la plataforma de ‘streaming’ Twitch informó que había hecho un par de actualizaciones en su política de contenido.

En una de ellas, hablaba acerca de cambiar de postura sobre algunas normas que estaban planteadas en las plataformas y llamó la atención una puntualmente que Twitch intentó unificar dos de sus políticas de contenido sexual.



Esto hacía que algunas escenas que antes estaban prohibidas pasaran a ser permitidas, aunque con una etiqueta de contenido explícito que alertaba a los usuarios. También se había informado que este tipo de contenido, que incluía ‘desnudez artística’ no se vería en el inicio de la plataforma.



Sin embargo, dos días después del anuncio, Twitch comunicó que “las representaciones de desnudos reales o ficticios” vuelven a estar prohibidas. La justificación indica que, con los avances de la inteligencia artificial, se podrían crear imágenes que generen problemas, debido a que es posible que no se puedan distinguir de una real.



Por otro lado, Twitch indicó que se ha apresurado a eliminar contenido sexual que infringía la nueva política de contenido, regulando nuevamente los videos o en vivos que se realizan en su plataforma.



"Vamos a actualizar los criterios que utilizamos para las recomendaciones de la página de inicio. Los streams que tengan etiquetas que indiquen que contienen consumo de drogas y alcohol y consumo excesivo de tabaco, representaciones de contenido gráfico violento, apuestas y contenido explícito ya no se incluirán en los estantes de recomendaciones de la página", precisó Twitch en un comunicado.

