Twitch ahora aceptará contenido sexual en su plataforma tras dos importantes cambios

Las redes sociales constantemente anuncian cambios o actualizaciones para mejorar la experiencia de usuario, pero no es común que se actualicen radicalmente las políticas de contenido. Cosa que sí sucedió durante estos días con Twitch.

La plataforma de 'steaming' anunció dos modificaciones que tienen que ver con el enfoque sobre contenido sexual y las etiquetas de clasificación de contenido.



"Hemos recibido comentarios constantes de los streamers de que nuestras políticas actuales sobre contenido sexual son confusas y que puede ser difícil saber cómo se interpretará su contenido en función de estas políticas", dijo la vicepresidenta global de confianza y seguridad de Twitch, Angela Hession.



Con estos cambios hay dos objetivos claros; el primero consiste en simplificar las políticas con respecto al contenido sexual, y también realizar una actualización de los criterios utilizados para las recomendaciones de la página de inicio.



¿Cuáles fueron los cambios en Twitch?

Política de contenido sexual simplificada



Twitch asegura que la confusión proviene del hecho de que actualmente hay dos políticas separadas y por esto se eliminaron partes de la Política de contenido sexualmente sugerente que se parecían mucho al lenguaje de las Pautas de clasificación de contenido. Las pautas que explicaban qué contenido necesitaba una etiqueta de temas sexuales no eran lo suficientemente distintas del lenguaje de la Política de contenido sexualmente sugerente y las hacían difíciles de seguir.



"Creemos que el etiquetado preciso del contenido es clave para ayudar a los espectadores a obtener la experiencia que esperan y ahora que podemos habilitar el etiquetado apropiado del contenido sexual mediante CCL, creemos que algunas de las restricciones de nuestras políticas anteriores ya no son necesarias", indicó la plataforma.



Recomendaciones de contenido para la página de inicio



Se están actualizando los criterios utilizados para las recomendaciones de páginas de inicio. Secuencias que están etiquetadas como que incluyen drogas, intoxicación o uso excesivo de tabaco; Representaciones violentas y gráficas; Juego; y/o los temas sexuales ya no se incluirán en los estantes de recomendaciones de la página de inicio debido a la naturaleza visual de esos temas.



Además, las transmisiones etiquetadas como que incluyen juegos clasificados para adultos y malas palabras no se verán afectadas por esta actualización, a menos que el transmisor también haya seleccionado una de las etiquetas en negrita arriba.



Sin embargo, los espectadores aún pueden buscar o ir directamente a los canales que siguen y que transmiten contenido etiquetado a través de la barra izquierda de la página de inicio, pero las transmisiones que usan estas etiquetas no aparecerán en los estantes de recomendaciones de la página de inicio, según explicó Twitch.



