TV pública e industria audiovisual: de Colombia para el mundo/ Opinión

La industria audiovisual y la televisión pública colombiana siempre han ocupado un lugar fundamental en nuestros hogares. Recuerdo sentarme cada domingo en la sala de mi casa, junto a toda mi familia, para seguir la programación de la TV nacional. Como colombiana, he sentido inmenso orgullo cada vez que una producción audiovisual nuestra obtiene un galardón internacional. Eso es lo que soñamos para la industria audiovisual y los medios públicos: que puedan explotar su talento y ser reconocidos en todo el mundo.

Sin duda, cada una de las 82 producciones audiovisuales que apoyó económicamente el Gobierno nacional el año pasado en 33 municipios de 20 departamentos, junto con la inversión que se hizo en nuestros canales públicos regionales y nacionales, son un ejemplo de su entrega por contribuir a la madurez de la realidad multicultural que palpita en nuestras regiones y ciudades y que esta puede expresarse, representarse y reconocerse con total autonomía estética y política.



Este año, en el Ministerio TIC aumentamos a $311.000 millones ($19.500 millones más que en 2020) el presupuesto destinado para nuestra TV pública e industria audiovisual. De esta cifra, $24.013 millones los destinaremos a beneficiar y acompañar 91 proyectos audiovisuales que reflejen la calidad del talento colombiano, la diversidad cultural y la pluralidad de voces en 6 convocatorias diferentes que abriremos del 9 al 19 de marzo próximo. El 28 de mayo se conocerán los proyectos seleccionados por los 18 jurados.



La primera, por $18.364 millones, está dirigida a las productoras audiovisuales para beneficiar 42 proyectos, 3 de ellos para producciones realizadas por mujeres y 4 por adultos mayores de 60 años. La segunda, por $2.290 millones, está dirigida a productoras audiovisuales de región, para 14 proyectos; la tercera está dirigida a comunidades indígenas, por $1.037 millones para beneficiar 13 proyectos; la cuarta para comunidades Rom y NARP por $1.026 millones para 9 proyectos; la quinta para operadores sin ánimo de lucro por $648 millones para 4 proyectos; y la sexta para operadores comunitarios por $648 millones para 9 proyectos. El Ministerio TIC los acompañará en todas las fases: preproducción, producción y posproducción, en los géneros de ficción, documental, animación y crónica en serie web.



Pero no se trata únicamente de abrir convocatorias, sino de acompañar a la industria y a las productoras a abrir puertas por todo el mundo. Por eso, la idea es crear una gran feria internacional en donde no solo podamos mostrar los productos audiovisuales surgidos de las convocatorias sino también traer rodajes de otros países y convertirnos en un destino por excelencia de las productoras internacionales. En octubre haremos realidad este sueño de exhibir ante el mundo nuestra producción audiovisual. Esa es la reactivación económica que necesita el sector.



Llegó el momento de pensar en esos productos audiovisuales nacionales que no solo van a jalonar la economía y proteger los empleos, sino que también mostrarán al mundo la calidad del talento nacional. Los colombianos podemos exportar productos audiovisuales de alta calidad para todas las audiencias del mundo.



Por ejemplo, la idea es que esas producciones audiovisuales reciban el mismo reconocimiento internacional de las presentadas por nuestra TV pública en la octava edición de los premios TAL, celebrados el año pasado en Uruguay, donde obtuvimos galardones en 10 categorías, entre ellas Mejor serie documental regional y Mejor contenido de identidad e inclusión regional, producciones de alta calidad beneficiadas con los $266.000 millones que destinó el Gobierno del presidente Iván Duque en 2020 para la infraestructura de los canales y fortalecimiento la creatividad de la producción televisiva y multiplataforma nacional.



De hecho, algunas de las producciones colombianas galardonadas y realizadas por Canal Trece, Telepacífico, Canal Capital y Señal Colombia comenzaron a ser emitidas en 14 países a través de Red TAL, logrando posicionarse internacionalmente y generando un espacio de coproducción, intercambio y fortalecimiento de los sistemas de televisión de servicio público de América Latina.



Estos resultados demuestran que sí es posible soñar en grande; que nuestra televisión y las producciones audiovisuales multiplataforma creadas gracias al talento de nuestros actores, productores, libretistas y camarógrafos, seducen a las audiencias en cualquier mercado internacional y que sus producciones serán nuestro próximo producto por excelencia de exportación de Colombia para el mundo.



KAREN ABUDINEN

Ministra de las TIC