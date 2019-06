Trump acusa a Twitter de censura, dice que debería demandar a Facebook

El presidente estadounidense, Donald Trump, acusó el miércoles 26 de junio a la red

social Twitter de "censura" para favorecer al partido opositor.



"Evitan que las personas me sigan en Twitter, y tengo muchos más problemas para transmitir mi mensaje", dijo en el canal Fox Business. "Estas personas son todas demócratas, son completamente parciales con los demócratas", dijo el magnate, quien denuncia a menudo una "colusión" de gigantes tecnológicos con la oposición.



"Si mañana anunciara que me convertí en un buen demócrata, ganaría cinco veces más suscriptores", continuó. "Lo que hace Twitter es terrible, muchas personas vinieron a decirme que no podían seguirme en Twitter".

Con 61 millones de seguidores en su cuenta de Twitter, el mandatario había acusado previamente a las redes sociales de "amordazar" a las voces conservadoras. También ha afirmado que Google trucó los resultados de su motor de búsqueda en beneficio de los medios opositores.



Pero el disgusto de Trump va mucho más allá de Twitter. De hecho, llegó a afirmar que el gobierno de EE. UU. debería demandar a Google y Facebook por "fechorías" que, sin embargo, nunca llegó a caracterizar.



Las acciones de Alphabet (a la que pertenece Google), Facebook y Twitter cayeron brevemente tras las declaraciones de Trump, pero se recuperaron antes del cierre de la jornada. Con todo, Google cerró con un 1,2% de caída y Facebook, con menos del uno por ciento. Twitter, de hecho, ganó un 1,4%.



La Casa Blanca anunció que prepara una "cumbre" de social media que tendría lugar el 11 de julio. Aunque señaló que el objetivo es "reunir a los líderes digitales para una conversación robusta sobre las oportunidades y los desafíos del entrono online de hoy", nunca llegó a definir a quiénes invitó o planea invitar a asistir. "



El Departamento de Justicia y la Comisión de Comercio Federal han dado lo que se ve como los primeros pasos hacia una investigación a las cuatro grandes tecnológicas estadounidenses (Google, Apple, Facebook y Amazon) por alegadas violaciones comerciales.



TECNÓSFERA Y AGENCIAS