La fintech Treinta, una super aplicación colombiana que está digitalizando a los micronegocios, anunció que tiene disponibles 183 vacantes para vendedores en el país.

Las vacantes está en Bogotá (80), Medellín (80), Cali (8) y Barranquilla (15), los aspirantes deben contar con formación técnica, tecnológica o título universitario en áreas administrativas, ventas o servicio al cliente, así como también mínimo un año de experiencia en venta presenciales en calle a comercios de cualquier categoría de productos e industria.



Para la contratación de estas vacantes, la empresa usará empresas de servicios temporales.

Man Hei Lou y Lluís Cañadell, cofundadores de Treinta.

De acuerdo con la compañía, para estas vacantes, se requiere tener excelentes habilidades de negociación, comunicación y manejo de herramientas digitales, además de disponibilidad de tiempo completo.



La idea es que el trabajador tenga un horario específico y cuente con conocimiento sobre plataformas de e-commerce.



“En Treinta cada día seguimos aportando al crecimiento y desarrollo del país. Sumaremos a nuestro equipo una mayor fuerza para seguir apoyando a los micronegocios de Colombia. Asimismo, los nuevos colaboradores podrán trabajar en un ambiente laboral enfocado en maximizar el aprendizaje y tendrán la posibilidad de crecer dentro de la compañía” afirmó Man Hei Lou, co fundador de Treinta.

¿Cómo y dónde?

Tenga en cuenta que no se recibirán hojas de vida por ningún otro tipo de medio, no se necesita de algún tramitador para acceder a estas oportunidades y el proceso no tiene ningún costo.



Los interesados en participar de la convocatoria laboral pueden ingresar a https://jobs.lever.co/treinta y aplicar a la vacante según la ciudad en la que se encuentren. Asimismo, pueden enviar su hoja de vida al correo talent@treinta.co con el asunto Vendedor TAT + ciudad.

