Los violines reverberan en la caja torácica, el violonchelo y el bajo se sienten un poco más abajo, las trompas en los hombros y, la mayoría de las veces, los solistas en las muñecas. Esa es una de las formas en que el experto en audio Patrick Hanlon programa los trajes hápticos, diseñados para que los sordos o personas con problemas de audición puedan vivir la música sin oírla.

En un reciente concierto de música clásica en el Lincoln Center de Nueva York, algunos asistentes se pusieron estos chalecos inalámbricos con 24 puntos de vibración que “traducían” la música que salía de la orquesta.



“Involucra al cuerpo”, dice Hanlon antes del espectáculo, ofreciendo a los asistentes una “experiencia envolvente en 3D a través de las vibraciones”.



Hanlon es cofundador de Music: Not Impossible, una rama de Not Impossible Labs, que emplea la tecnología para intentar paliar las barreras sociales, incluidas las que rodean a la discapacidad.



Hasta ahora, las personas sordas o con dificultades auditivas recurrían a otros métodos para disfrutar la música en directo, como poner las manos en los altavoces o sujetar un globo para sentir las vibraciones en las yemas de los dedos.



El objetivo de los chalecos, junto con bandas en las muñecas o los tobillos, es permitir una experiencia corporal completa, creando sensaciones que reproduzcan los sentimientos que puede evocar la música. “Nadie espera que sea tan atractivo”, dice Hanlon sobre los chalecos. Pero, “cuando ves los ojos de la gente, es mágico”.



Para Jay Zimmerman, un compositor que perdió capacidad auditiva por los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, los chalecos son un ejemplo de nueva tecnología que ofrece más flexibilidad y dinamismo de lo que había hasta ahora.



“Mi esperanza es que podamos lograr que los niños sordos vivan experiencias con vibraciones y materiales reales, para que empiecen a construir esta biblioteca de memoria auditiva, aunque no sea auditiva a través de sus oídos, pero con sensaciones diferentes”, dice. “Creo que si podemos juntarlo todo, tendremos verdaderas oportunidades”, agrega.

