‘OK, Google, ¿por qué tu traductor relaciona a Colombia con narcos?’

Parecía una broma de Twitter, pero resultó ser real. Por error, o por manos de terceros, el traductor de Google incorpora una insólita referencia cuando alguien hace una solicitud aparentemente inofensiva.

Es así: si usted solicita que el traductor pase de español a inglés la frase “cuando me lo propongo”, el resultado es “I love Colombia because of narcos”.

Hicimos la prueba y obtuvimos el mismo resultado que obtendrá usted si lo intenta.

Hasta ahora la compañía no ha dado a conocer cuál puede ser la explicación del suceso, que parece tratarse de una broma de mal gusto.

¿Qué onda @GoogleColombia?



Al traducir “cuando me lo propongo” aparece “I LOVE COLOMBIA because of Narcos” pic.twitter.com/I9LiQN5Z7M — ギナ ー ちゃん🍥 (@MarcelaChitiva) July 28, 2019



Como era predecible, las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar.



De cualquier manera, a mediados de la tarde del domingo el asunto parecía corregido. Ahora el resultado es: “when I propose”, lo cual es incorrecto, pero al menos no menciona a narcos.

Cuando en Google Traductor traduces del español al inglés "Cuando me lo propóngo" sale "I LOVE Colombia because of Narcos lol"

Quiero saber cómo hicieron para poner eso y lo grosero que es @GoogleColombia @Google pic.twitter.com/0gM8dZ345F — Bueh (@AnaPortillar) July 28, 2019

WILSON VEGA

EDITOR DE TECNOLOGÍA - EL TIEMPO

Twitter: @WilsonVega