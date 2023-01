La inteligencia artificial (IA) es una ciencia que, cada vez más, gana terreno en el campo humano. Desde asistentes de voz hasta redes sociales, plataformas de streaming y herramientas de aprendizaje, son muchos los ámbitos en los que estos sistemas se encuentran presentes. Todo parece indicar que llegaron para quedarse y, por qué no, reemplazar algunos trabajos.



“IA está reemplazando a los trabajadores profesionales. No creo que nadie pueda detener eso”, señaló Pengcheng Shi, decano asociado del departamento de informática y ciencias de la información del Instituto de Tecnología de Rochester, de acuerdo con el periódico ‘The New York Post’.

La inteligencia artificial, cuyo concepto comenzó a fraguarse hace más de 160 años de la mano del matemático George Boole, quien argumentó que el razonamiento lógico podría sistematizarse -de acuerdo con ‘National Geographic-, no solo vino a facilitar muchos procesos, sino también a traer consigo “el trabajo del futuro”.



El informe ‘El futuro de los empleos 2020’, realizado por el Foro Económico Mundial, alerta que la fuerza laboral se está automatizando más rápido de lo esperado, por lo que se espera que para 2025 desplace a 85 millones de puestos de trabajo en medianas y grandes empresas.

Si usted es periodista, profesor, diseñador gráfico o desarrollador de software, corre el riesgo de ser reemplazado por la IA. O, al menos, así lo explica Chinmay Hegde, profesor asociado de informática e ingeniería eléctrica en la Universidad de Nueva York, en diálogo con el periódico estadounidense citado anteriormente.



“Ciertos trabajos en sectores como el periodismo, la educación superior, el diseño gráfico y de software, corren el riesgo de ser complementados por IA”, explica Hedge.

De humanos a máquinas

Educación



La inteligencia artificial, definida como la disciplina que intenta replicar y desarrollar la inteligencia y sus procesos implícitos a través de computadoras, está revolucionando muchos campos, pero especialmente el educativo. La consultora Market Research Engine advierte que, para 2025, este negocio alcanzará los 5,8 billones de dólares en el mercado de la educación.



ChatGPT, un prototipo de inteligencia artificial desarrollado por OpenAI en 2022, por ejemplo, podría impartir clases -aunque no de manera totalmente efectiva- en las escuelas. “Aunque tiene errores e imprecisiones en términos de conocimiento, esto se puede mejorar fácilmente. Básicamente, solo necesitas entrenarlo”, señala Shi a ‘The New York Post’.

Por su parte, Andrés Visus, profesor de ESIC -una importante escuela de negocios-, explica en la página oficial que los asistentes que usan la IA cognitiva permiten a los alumnos acceder a materiales de aprendizaje sin siquiera tener contacto con el docente, pues analizan de forma eficiente millones de contenidos en la red y, luego, obtienen información relevante para ser usada por el estudiante.

Como si fuera poco, Visus advierte de las ventajas del machine learning, que permite a las máquinas aprender sin ser expresamente programadas para ello. Según el experto en transformación digital, este sistema de aprendizaje automático podría revolucionar el sector educativo al identificar los conocimientos, habilidades y formatos y, posteriormente, realizar recomendaciones a los alumnos basadas en sus necesidades.



Para Visus, las ventajas del uso de la inteligencia artificial recaen en que “los profesores podrán dejar de lado cargas administrativas o tareas rutinarias de bajo valor, para centrar sus esfuerzos en la calidad del aprendizaje”. Esta opinión también la comparte el fabricante de circuitos integrados Intel, que señala en su página web la relevancia de estos sistemas para mejorar la eficiencia de las labores y el acceso a información valiosa para mejorar el plan de estudio y, también, la experiencia de aprendizaje de los estudiantes.

Finanzas

Los trabajadores del mundo de las finanzas tampoco se encuentran exentos de ser desplazados por la inteligencia artificial. De hecho, ya está sucediendo con la detección, gestión y prevención de fraudes -al analizar comportamientos de compra y alertar ante cualquier amenaza-, los servicios de asesoramiento financiero y la búsqueda de clientes potenciales.



El medio americano especializado ‘Business Insider’ predice que esta disciplina podría llegar a ahorrar a los bancos e instituciones financieras al menos 447 mil millones de dólares en el 2023. Y no es para menos, su inserción en el mercado financiero está revolucionando la forma en que los consumidores y las empresas acceden y administran sus finanzas.

“Los bancos que utilizan IA pueden agilizar procesos tediosos y mejorar enormemente la experiencia del cliente ofreciendo acceso las 24 horas del día a sus cuentas y servicios de asesoramiento financiero”, detalla el medio estadounidense citado anteriormente.



La inteligencia artificial podría impactar en las finanzas personales, al brindar asesoría y orientación financiera a los clientes sin restricción de horario. Como si eso no fuese suficiente, la capacidad de analizar y señalar patrones la convierte en un aliado exitoso para prevenir el fraude y los ataques cibernéticos. Ni hablar de las finanzas corporativas, este sistema también puede predecir y evaluar mejor los riesgos de los préstamos.

Periodismo



Cuando de recopilación de datos, realización de análisis y búsqueda de patrones se trata, la inteligencia artificial siempre se encuentra un paso más adelante. Y eso muy bien lo saben los medios y las empresas, quienes han ido reemplazando a los periodistas por robots.



A mediados del 2020, por ejemplo, alrededor de 50 periodistas en Estados Unidos y Reino Unido perdieron sus empleos, luego de que Microsoft tomara la decisión de reemplazarlos por algoritmos de inteligencia artificial, según explica la revista especializada en el mundo de los negocios y las finanzas ‘Forbes’. Rápidamente, la identificación de las mejores historias, la reescritura de los títulos y la búsqueda de las imágenes pasó de estar en manos de los profesionales humanos a ser tareas realizadas por automatización.

Aunque una de las mayores ventajas de la IA es que puede realizar artículos concisos, no todo es perfecto en su funcionamiento. Según explica Hedge para ‘The New York Post’, la deficiencia que podría salvar a los reporteros y editores, hasta el momento, tiene que ver con la verificación de datos. En el caso de ChatGPT, esta es una falla muy conocida.

“Puede pedirle que proporcione un ensayo, que produzca una historia con citas, pero la mayoría de las veces, las citas son inventadas”, explicó el profesor asociado de informática e ingeniería eléctrica de la Universidad de Nueva York.



Cada vez son más los medios de comunicación que apuestan por la automatización de la labor de los periodistas. Para muestra de un botón está Associated Press, una agencia de noticias estadounidense, que en 2013 decidió implementar un reto futurista: “la elaboración de noticias sobre mercados bursátiles y resultados deportivos de forma automatizada, a través de una herramienta de software desarrollada por Automated Insights”, de acuerdo con la página oficial de Máster Universitario en Innovación en Periodismo UMH.

Diseño gráfico

Al igual que pasa en muchas otras profesiones, cuando se habla de diseño gráfico e inteligencia artificial, solo hay dos variables posibles: se convierte en una herramienta aliada para los trabajadores o, por el contrario, sentencia su desplazamiento del cargo. Esta última opción, hoy en día, podría no estar tan alejada del futuro.



Volviendo a ChatGPT, este prototipo robot tiene la capacidad de generar imágenes personalizadas a partir de indicaciones del usuario. No solo puede crear este tipo de productos, sino que también identifica, memoriza y replica estructuras de diferentes objetos.

Si bien esta característica puede suponer una gran ventaja para las compañías o personas que requieren servicios de diseño gráfico, la realidad es que puede ser contraproducente, pues la inteligencia artificial no está exenta de presentar problemas de derechos de autor. Gran prueba de ello son las acciones legales que emprendió Getty Images contra Stability AI, la empresa matriz de Stable Diffusion, “alegando que el programa copió y procesó ilegalmente millones de imágenes protegidas por derechos de autor”, según señala el periódico estadounidense citado anteriormente.



A la lista de profesiones que podrían ser reemplazadas por la IA se suma la Ingeniería de Software, pues así como puede crear imágenes personalizadas, también puede redactar códigos, seguir los parámetros del usuario y crear, además de sitios web, todo tipo de piezas ligadas al desarrollo de programas de cómputo.

