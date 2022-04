La pandemia cambió tanto la experiencia del trabajo que la apertura de nuevos espacios y la definición de las tendencias abren las puertas a una hoja de ruta para que el trabajo remoto o híbrido sea efectivo.



De hecho, Microsoft publicó su segundo informe anual Work Trend Index, que esta vez viene con datos sobre Colombia y que explora los planes de liderazgo para el próximo año tras la retroalimentación de los empleados.



“Hay varios cambios en el modelo de trabajo, pasamos de organizaciones muy jerárquicas a aquellas donde se tienen ecosistemas, alianzas y relaciones, se dejó de controlar a los empleados y se los llevó a innovar y a gestar soluciones para ser relevantes. Pasamos de un modelo de confidencialidad y empezamos a compartir dentro de la empresa y en diversos sectores las experiencias”, expuso Jaime Galviz, gerente general de Microsoft en Colombia, en el marco del Claro Tech Summit.



De acuerdo con el directivo, el desafío que enfrentan todas las organizaciones es cumplir con las nuevas y grandes expectativas de los empleados mientras se equilibran los resultados en una economía impredecible y además se les ayuda a los líderes a navegar el cambio.



El Índice de Tendencias Laborales 2022 describe cinco tendencias urgentes señaladas por 31.000 personas en 31 países, incluidos Argentina, Brasil, Colombia y México, en América Latina, junto con un análisis de las señales de productividad en Microsoft 365. La primera es que los empleados tienen una nueva manera de evaluar lo que ‘vale la pena’; de los encuestados globalmente, el 53 por ciento dice que es más probable que prioricen su salud y bienestar por encima del trabajo respecto a antes de la pandemia, mientras que en Colombia el 74 por ciento da prioridad a su salud y bienestar y, por tanto, el 40 por ciento de los trabajadores tienen probabilidades de cambiar de empleador este año (frente al 35 por ciento en 2021 y el 43 por ciento a nivel global).

La segunda tendencia es que los gerentes se sienten atrapados entre el liderazgo y las expectativas de los empleados. Así, el 52 por ciento tiene planeado volver al trabajo presencial de tiempo completo el próximo año. Sin embargo, es probable que el 52 por ciento de los empleados consideren la transición a un modelo híbrido o remoto.



Para los empleados, el cambio ha permitido mantener o mejorar su productividad con respecto al año pasado, o así lo destaca el 86 por ciento, mientras que el 42 por ciento de los directivos sienten que la productividad se ha visto afectada.



La tercera tendencia o tarea es que los líderes deben hacer que valga la pena el viaje a la oficina, pues solo el 29 por ciento de los líderes en el país han creado acuerdos de equipo para definir por qué y cuándo acudir a la oficina (frente al 28 por ciento de líderes empresariales en todo el mundo).



Se estima que el 54 por ciento de los tomadores de decisión se estarán concentrando en rediseñar las salas de reuniones para que sean más amigables con el trabajo híbrido, haya más tecnología, cambio de diseño o de mobiliario.



Los líderes deben entender que el trabajo flexible no significa estar ‘siempre conectados’, apunta la cuarta recomendación.

Jaime Galviz, gerente general de Microsoft Colombia. Foto: Cortesía

“Parte del empoderamiento y transición que van a tener las empresas tiene que ver con la confianza y la medida de resultados por la labor, pues el tiempo del traslado podría tener su efecto en la productividad”, señaló el directivo.



El trabajo fuera de horario y la jornada laboral siguen aumentando en el mundo, al igual que el número de reuniones y charlas semanales por persona. En Colombia, después de dos años, el tiempo invertido en reuniones semanales para el usuario promedio de Teams por fin se ha estancado, después de aumentar más del 250 por ciento desde marzo de 2020, mientras que el uso del chat sigue aumentando (27 por ciento por usuario).



Además, en Latinoamérica, si bien la duración de la jornada laboral subió 46 minutos, el trabajo fuera del horario laboral y los fines de semana creció 28 por ciento y un 14 por ciento, respectivamente.



La quinta recomendación es que se debe hacer una reconstrucción de las relaciones en un mundo híbrido.



Los líderes no deberían ver un regreso a la oficina como la única solución para reconstruir el capital social que hemos perdido en los últimos dos años. Deben priorizar el tiempo para que ocurra la construcción de relaciones, sabiendo que los empleados remotos y recién incorporados necesitarán apoyo adicional. Además, los gerentes desempeñan un papel crucial en el fomento de vínculos con el equipo y actúan como conectores de puntos para ayudar a los empleados a ampliar sus redes

El 60 por ciento de los trabajadores híbridos de Colombia consideran un cambio a un modo completamente remoto en el próximo año, una cifra más alta que la tendencia global, que es del 51 por ciento. Además, las empresas no pueden depender solo de la oficina.



Sin embargo, el 42 por ciento de los trabajadores híbridos en Colombia se sienten más solitarios en el trabajo que antes, mientras que el 49 por ciento de los trabajadores no presenciales se sienten así desde que se trasladan al trabajo remoto.



En las empresas del país también se ha hecho evidente la falta de amistades en el trabajo, el 53 por ciento tiene menos amistades laborales. Además, el 60 por ciento de los líderes están preocupados por que los nuevos empleados no estén recibiendo suficiente apoyo para tener éxito durante el trabajo híbrido o remoto.

De acuerdo con Microsoft, hacer que el trabajo híbrido funcione para todos requerirá un liderazgo intencional sobre cómo, cuándo y dónde trabajar, las empresas y personas deben tener claridad sobre el papel clave que tiene la tecnología para que sus empleados sean productivos, creativos e innovadores.



Se requiere alinear el mundo físico y el digital, pues resolver la paradoja del trabajo híbrido será el gran desafío en el futuro y requerirá de políticas y tecnologías pensadas para la flexibilidad.



“Hay también una fatiga en la forma en la que se vienen dando las cosas, aunque aún estamos experimentando en esta nueva realidad del trabajo y que es claro que no existe una receta única que sirva a todas las organizaciones, continuamos adaptándonos, innovando y entendiendo cómo adoptar culturas híbridas y flexibles de colaboración para cuidar el activo más valioso, que es el talento, y se ha vuelto una guerra para tener a los mejores”, agregó Galviz.



LAURA LESMES DÍAZ

Redacción Tecnología