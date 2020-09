TP Resurrection, el ‘youtuber’ de tecnología n.° 1 de Colombia

Cada día más y más productos tecnológicos salen a la luz y pareciera que las innovaciones en este sector no tuvieran un techo. Celulares plegables, dispositivos con seis cámaras, accesorios cada vez más extravagantes y costosos son el día a día de las noticias de tecnología, y la mayoría de las veces, acompañadas de comentarios alabando los productos. Sin embargo, aunque no pareciera congruente, el creador de contenido número uno en tecnología del país es todo menos eso.

Juan Pablo Amaya, mejor conocido como TP Resurrection, no vive todo el tiempo pensando en cómo se está viendo, en su nuevo corte de cabello o en cuál será su nuevo color de pelo. Este joven creador de contenido nació en Medellín el 17 de diciembre del 2000. Y para la fecha de esta publicación, con tan solo 19 años, ya superó el millón de suscriptores en YouTube, donde sube contenido sincero, cercano a las personas y honesto.



“Los demás canales de tecnología se centran en probar un teléfono y en vendértelo. A mí no me interesa eso, yo digo si un teléfono te conviene o no, así de sencillo. Y por mi contenido crítico, me he ganado el cariño y la admiración de muchas personas, pero también el odio de otras cuantas”, manifiesta Amaya.



Nació en Medellín de una pareja joven y humilde –Paula y Yeison–, y desde muy pequeño tuvo mucho interés por la tecnología. Cuando era niño –aunque él mismo diga que aún es un niño– prefería jugar con algún computador que con los carros o figuras de acción. Y, en medio de esa fascinación por la tecnología, inició su camino en YouTube, que, si bien muchos podrían creer que le ha resultado fácil por su crecimiento constante en cifras, ha sido todo un “conjunto de fracasos, caídas y levantadas”.

Juan Pablo Amaya nació en Medellín el 17 de diciembre del 2000. Foto: Cortesía de TP Resurrection

“Desde que tengo memoria estoy subiendo videos a YouTube, obviamente, ni cerca de lo que hago ahora, pero lo disfrutaba mucho”, cuenta. Y es que un niño de 9 años no tenía ni los medios ni la capacidad de crear un contenido que fuera diferenciador y pudiera generarle seguidores.



“Yo únicamente subía videos de otros canales al principio”. Ese sueño de crear contenido lo dejó atrás, pues no logró absolutamente nada, y aunque este canal sigue al aire, son muy pocos los que saben que existe. “Ese canal está lleno de videos de otras personas y no tendrá más de 21 suscriptores”, narra.



Amaya no proviene de una familia con dinero, creció en un pequeño pueblo antioqueño sin muchas oportunidades y sin la posibilidad de tener en sus manos los últimos celulares o dispositivos móviles; sin embargo, nunca dejó de lado lo que lo apasionaba.



Su amor por la tecnología siempre se mantuvo ferviente. Cuando Amaya estaba en el colegio, optó por su media técnica centrada en sistemas; lo apasionaba saber cómo funcionaban los dispositivos que lo rodeaban. “Siempre he sido alguien que cree que la educación no se la da solamente una institución, sino que hay que buscar cómo aprender por los propios medios”.

El nacimiento de TP

Continuando con su sueño, arrancó su segunda etapa con YouTube. Para 2014, con el conocimiento adquirido en esos 5 años, empezó a hacer tutoriales de tecnología, los cuales, aunque no eran muy bien producidos, cumplían con la filosofía que Amaya siempre ha profesado y que continúa en su ADN: que más gente entienda la tecnología, sin rodeos, sin engaños, sin tener que ser un agente de marketing más de las marcas.



Su nombre en el mundo virtual era Píxel, así era conocido en algunos juegos en línea que jugaba desde muy pequeño. Este canal se llamaba Tío Píxel (TP) y fue donde todo empezó.



Con este canal logró crecer y alcanzar 15.000 suscriptores. “Yo decía wow. No podía creer que tantas personas estuvieran siguiendo lo que yo hacía, tan solo tenía 15 años en ese momento”. Sin embargo, Amaya recuerda que este tipo de canales de tutoriales tienen el gran problema de que no atrapan a las personas.



“Tenía videos con muchas visitas, pero la gente llegaba porque necesitaba la información y apenas conseguía lo que quería se iba y nunca más volvía”, explica. Por esta razón, y en medio de problemas familiares y económicos, decidió no continuar más con este canal.



Poco a poco, cuenta Amaya, el canal empezó a decaer y los números a bajar. “Yo dejé todo por problemas que tenía en la casa y que no me permitieron seguir, pero yo tenía claro que ese era mi mundo y estaba enfocado en que de eso podía vivir”.

Camina distinto

“Hay una frase que me marcó y que ha sido mi filosofía: ‘Si quieres cambio verdadero, pues camina distinto’. Yo nunca quise hacer lo mismo que hacían los otros canales de tecnología, yo no quería adular las marcas”. Ese nunca ha sido el objetivo de Juan Pablo, más allá de TP Resurrection.



“Mis objetivos con este canal siempre han sido ayudar a los demás, cambiar en algo las cosas, pero no me escondo, porque también quería ganar dinero y para lograrlo tenía que atraer más público”. Con este nuevo canal –La resurrección de Tío Pixel o TP Resurrection–, Amaya, con menos de 20 años, se dio cuenta de que en el mercado del país muchas marcas aprovechaban su reconocimiento para vender dispositivos a precios muy altos y con especificaciones muy bajas.



“Yo quería decirle a la gente: ‘Venga, ese celular que usted se va a comprar es muy malo. No malgaste su plata, tenga en cuenta estas opciones para que invierta bien su dinero’”. Según cuenta, ese fue el primer gran paso para el crecimiento exponencial que está viviendo, con cerca de 15 millones de visitas mensuales.



“Hubo un video sobre los celulares que posiblemente usted tenía y que no servían absolutamente para nada que explotó y en una semana tuve un millón de visitas. Yo no podía creer lo que estaba pasando, para mí era un sueño y dije: ‘ahora sí despegue’”, afirma.

Nació en Medellín de una pareja joven y humilde –Paula y Yeison–, y desde muy pequeño tuvo mucho interés por la tecnología. Foto: Cortesía TP Resurrection

Ese video fue el impulso que Amaya necesitaba; sin embargo, en muchas ocasiones, lo difícil no es ‘pegar’ un video viral, sino lograr que este público que llegó se mantenga en el canal. “Hay demasiado trabajo detrás, horas y horas de pensar, crear, producir, idear”.



El fenómeno de YouTube, y de otras plataformas de videos y streaming, pareciera que no tuviera límite. Hoy en día, según cifras de Google, hay más de 2.000 millones de usuarios activos solo en esa plataforma y cientos de miles de canales que acumulan gran cantidad de seguidores.



Y aun con este precedente, no significa, ni está cerca de significar, que lograr el éxito en YouTube sea un camino fácil. Amaya es enfático en que “las personas solo ven lo que uno les entrega al final, no conocen todo el trabajo que conlleva crear contenido de calidad y que entretenga, informe y cree conciencia”.

Vivir de YouTube

Para nadie es un secreto que el mundo de las redes sociales y la publicidad mueve mucho dinero. Grandes marcas están a la espera de promocionar sus productos a través de personajes que tengan un público masivo y un gran alcance. Y para este joven antioqueño de 19 años, esta no es una realidad alejada.



Con menos de dos décadas de vida, ya consiguió con su esfuerzo en la plataforma su propio apartamento, carro y, aunque no quiere revelar cuánto dinero gana, es mucho más de lo que alguna vez pensó tener en su vida. “A mí no me mueve única y exclusivamente el dinero, si eso fuera así, subiría seis videos diarios y mi canal sería más una fábrica de billetes, y ese no es mi objetivo”, comenta.



“Yo quiero seguir creciendo porque deseo que este mensaje llegue a muchísimas más personas”. Desde un inicio no se puede vivir de YouTube, no todos tienen los medios y la capacidad para tener un computador que renderice los videos rápido, un buen micrófono o accesibilidad a los productos, sobre todo en un mundo como el de la tecnología en el que los dispositivos son el centro de las tendencias y el contenido que se encuentra en línea.



Juan Pablo Amaya o TP Resurrection es ambicioso y no quiere quedarse únicamente con lo que tiene; no les tiene miedo al futuro ni a las grandes marcas. Es firme en su convicción de que a las personas hay que contarles la verdad y sacarlas de la mentira que causa la desinformación en un país como Colombia, que aún sigue lejos de ser puntero en tecnología.

¿Cómo se gana dinero en YouTube?

Aunque no es posible saber a ciencia cierta cuánto gana un creador de contenido a través de la plataforma YouTube, sí se puede estimar sus ganancias a través de una tasa de CPM, es decir, costo por mil visitas. Google se encarga de poner los anuncios y el creador de contenido gana dinero por la cantidad de personas que vean esa publicidad. Ahora, también hay tres factores que hacen que la ganancia varíe; por ejemplo, el contenido, la duración de los videos y la demografía de los espectadores del video. Entonces, tener muchos suscriptores no siempre es señal de que se gana mucho dinero. Lo importante realmente es el número de visitas.

