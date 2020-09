Así es Toonify, la herramienta para quedar como un personaje de Disney

Si quiere saber cómo sería su versión de dibujo animado lo puede hacer utilizando el aplicativo web Toonify Yourself, una herramienta que usa inteligencia artificial (IA) para transformar fotografías de rostros humanos en personajes que recuerdan el estilo de animación de productoras como Disney, Pixar y DreamWorks.



Creado por Doron Adler y Justin Pinkney, ingenieros de software, Toonify Yourself está diseñado con base en dos tecnologías: la primera es StyleGAN, un generador de rostros realistas de la empresa NVIDIA; y la otra, pix2pixHD, una red de 'traducción de imágenes' que ya ha sido utilizada, entre otras cosas, para convertir dibujos en imágenes realistas.

En concreto, explica Pinkney en su página web, la IA de Toonify funciona mediante técnicas de aprendizaje automático que identifica rasgos faciales y encuentra su equivalente en una base de datos con al menos 300 personajes animados de películas como 'Moana' y 'La Sirenita'.



Por el momento, la página está disponible al público pese a que, pocos días después de su lanzamiento, sus creadores la habían cerrado "antes de que los costos empezaran a salirse de control", escribió Pinkney en una actualización del 20 de septiembre.



Por fortuna, el software fue acogido por la organización Deep AI, la cual desarrolla y promociona herramientas con IA Además, el proyecto está recibiendo donaciones en Ko-Fi, una página de financiación colaborativa.

¿Cómo usar Toonify Yourself?

Hay que tener en cuenta que, si se quiere integrar esta herramienta a un proyecto personal, se debe adquirir una interfaz de programación de aplicaciones.



Sin embargo, quienes no estén interesados en el código, sino solamente en ver los resultados de sus rostros como dibujos animados, pueden hacerlo teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones.



Primero, se aclara en la página web de la aplicación, es preferible usar una fotografía de alta resolución y que tenga la menor cantidad de ‘ruido’ (lo que hace que una imagen se vea granulada).

Capturas de pantalla o imágenes con baja resolución pueden arrojar resultados insatisfactorios. En la imagen,el cantante colombiano Camilo. Foto: Captura de pantalla / Instagram: @Camilo / Toonify

Así, para obtener los mejores resultados se recomienda usar fotografías frontales en primer plano y de buena calidad.

Versión en dibujo animado de Falcao García. Las fotografías con fondos monocromáticos funcionan mejor. Foto: Instagram: @Falcao / Toonify

Vale resaltar que hay algunas características que la IA no detecta debido a que la gran mayoría de personajes animados que usa de referencia no las tienen. Tal es el caso de las gafas y las perforaciones.

Verrsión caricaturizada de la modelo Emily Ratajkowski, Foto: Instagram: @emrata / Toonify

Esta IA tampoco reconoce animales ni objetos inanimados, a menos que estos sean identificados como 'humanos'. Por ejemplo, en pinturas como la 'Mona Lisa', de Leonardo da Vinci, Toonify Yourself puede trabajar.

Así se vería la 'Mona Lisa' versión dibujo animado. Foto: Leonardo da Vinci en Museo del Louvre / Toonify

Finalmente, los creadores de Toonify Yourself aclaran que no guardan en la nube las imágenes subidas ni las generadas.



"Enviamos la imagen a los servidores de Deep AI para ejecutar la red y luego mostrarte los resultados. No se almacenan imágenes en nuestros sistemas", se explica en la página web.

Vale resaltar que, para utilizar este servicio, lo único que tiene que hacer es subir una imagen de su computador. No requiere ningún tipo de inscripción.



Tras subir la foto (y tras la respectiva lectura de la IA), usted recibirá las dos imágenes: el rostro que sirvió de molde y el rostro 'cartoonizado'.

