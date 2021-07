¿Qué debo saber para grabar y monetizar un pódcast en 2021?

El pódcast es un formato que ha pisado fuerte en su llegada a varias industrias (sobretodo a la del entretenimiento). Su éxito puede atribuirse a distintos factores. Por ejemplo, la pandemia y las cuarentenas alrededor del mundo jugaron un papel importante para que muchas personas se animen a grabar un pódcast, pero también para que muchos otros descubrieran su gusto por este tipo de contenidos de audio.



Otro de esos factores es la sencillez en la naturaleza del pódcast. “Recurre a algo tan básico para el humano y el hispano como la comunicación hablada”, le comentó Félix Riaño, locutor profesional y podcaster con más de 20 años de experiencia, a EL TIEMPO.

Al tratarse de una industria que, según datos de Business Insider, será de mil millones de dólares en este 2021 y que cuenta con una audiencia masiva, el pódcast ya empezó a generar ingresos a los creadores. Y es que también se han masificado varias dinámicas y plataformas como Clubhouse, Twitter Spaces, entre otras, que han cambiado el panorama, pues abren la puerta a nuevos modelos de monetización.



Pero, ¿cómo funciona eso de monetizar un pódcast y qué se debe tener en cuenta para que su contenido sea exitoso? En la última actualización del libro ‘Todo sobre pódcast’, Riaño explica en detalle a qué se debe el éxito de este formato, cuáles son las nuevas dinámicas y actores dentro del mercado y cómo empezar a crear su contenido. Este diario habló con el podcaster detrás del libro y esto fue lo que contó:

¿Cuál es la primera etapa al hacer un pódcast?

Lo más difícil de conseguir es una buena idea. Ideas hay muchas, pero no todas son buenas y no todas permiten prosperar. Hay algunas que se caen solas y muy pronto. También está el lugar común de la gente que dice que va a hacer un pódcast y lo lleva a cabo como si fuese a un programa de radio. Al poco tiempo se aburren porque no ven los resultados de un programa radial exitoso.

¿Existen otros errores comunes en los que caen las personas que incursionan en el mundo del pódcast?

Ahora ha empezado a bajar ese error común, pero hay personas que nunca han escuchado un pódcast y quieren hacer uno. Ese es el mayor de los errores. Es equivalente al que nunca ha leído un libro y quiere escribir uno. En esos casos la competencia contra otros será mucho más difícil.

¿Qué es lo mínimo que necesito para grabar un pódcast?

Una idea, un plan de ejecución y un teléfono (...) Pueden grabarlo con un teléfono dentro de un carro parqueado y apagado.

Después de grabarlo, ¿qué viene?

Publicarlo y enviarlo a las personas correctas dependiendo del tema. Eso es delimitar el público. (...) No siempre la audiencia está en el grupo cercano de amigos, sino que uno puede crear un grupo extendido de amigos que uno no conoce en persona. Se cambia a un grupo de amigos temáticos, que pueden estar en cualquier parte del mundo.

¿Cómo identificar que el pódcast es el mejor formato para llevar a cabo una idea de contenido?

El formato normalmente es una de las partes principales de una idea. La mayoría de las veces se piensa primero en la temática que en el formato. Esto es un error porque se enfocan en el contenido y no en la forma. Toda publicación suele tener tanto forma como contenido. La forma es la manera de darle cuerpo a una idea y a un proyecto. Por consiguiente, lo que yo recomiendo es tener una idea que tenga tanto forma como contenido.



¿Se puede vivir de hacer pódcast? ¿cómo monetizar el contenido?

Hay múltiples formas de monetización, pero más allá de eso también hay muchas formas de negocio, en las que no siempre el dinero viene directamente del pódcast, pero este puede cumplir un rol importante en el modelo del negocio. Es algo similar a lo que ocurre con los creadores de contenido en redes sociales. Uno puede pensar que un youtuber se volvió millonario porque Youtube le paga, pero en realidad las finanzas probablemente vengan de otras fuentes de ingreso (publicidad, emprendimientos propios, etc.).



La mayor parte de los pódcast existen sin monetización y la gente los hace por otras motivaciones. Tiende a existir la idea de que un pódcast es plata fácil. Eso en la pandemia se acentuó aún más. Las personas querían hacer algo que les generara ingresos desde su casa y pensaron en hacer pódcast. Pueden hacerlo muy bien, pero de ahí a que de plata es un proceso distinto en el que influyen las horas de dedicación, la perseverancia, la suerte y la persistencia hasta que se encuentra un modelo exitoso.

¿Qué les recomienda a aquellos que escuchan pódcast por primera vez?

Una puerta de entrada importante al pódcast en Colombia ha sido Diana Uribe. En Latinoamérica está Radio Ambulante. Pero cuando la gente de verdad se enamora del pódcast es cuando encuentra algo que no es genérico, como los que mencioné, sino que es puntual sobre su campo de interés.

