Este primero de febrero empieza el 'apocalipsis' las webs viejas

El primero de febrero, el Sistema de Nombres de Dominio, que es básicamente el directorio para las diferentes páginas de internet y que se le conoce bajo las siglas DNS, tendrá uno de sus mayores cambios en casi 20 años de funcionamiento.



En esta fecha, llamada Flag Day (Día de la Bandera), la fuerza de ingeniería de la Internet Society (encargada de gestionar el sistema de dominios) realizará una campaña global para que tanto servidores como desarrolladores optimicen el rendimiento y desempeño del DNS, pues las versiones desactualizadas del sistema dejarán de recibir soporte.

Según expertos, se prevé que en esa fecha los usuarios de internet se lleven la impresión de que su navegador está fallando o que la red no está funcionando correctamente. En realidad, no tiene nada que ver con lo uno ni lo otro, pues los cambios serán exclusivamente en el sistema de nombres de dominio.



De acuerdo con .CO Internet, ente encargado de administrar el dominio colombiano, gran parte de los problemas que llevaron a realizar esta campaña se deben a que existen muchos servidores que bloquean respuestas e implementaciones de software DNS que no cumplen con los estándares. También, hay dispositivos con configuraciones que bloquean el tráfico y terminan por agotar los “tiempos de espera” en la páginas, lo que acaba perjudicando el desempeño del sistema.

“En internet ese ‘directorio telefónico’ va creciendo y cada vez hay una necesidad mayor de identificar los dispositivos conectados en la red a través de esos nombres”, explica Gonzalo Romero, director de Seguridad de la Información de .CO Internet.



Romero sostiene que dada la complejidad al resolver los nombres y direcciones, se presenta lentitud en la respuesta de una página y el usuario final termina recibiendo una serie de fallas al momento de navegar. “Esta es una campaña para optimizar el desempeño y la estabilidad de internet para que puedan homogenizarse los desarrollos por parte de quienes la fabrican con quienes la aprovechan”, explica.



Quienes tengan un dominio de internet, que puede ir desde un sitio web personal, hasta una página corporativa, deben prepararse para que su infraestructura esté preparada para esta fecha. Contar con un DNS desactualizado puede llevar a fallas de seguridad o interrupciones en el servicio, lo que se traduce en que los dominios se conviertan en un objetivo más fácil para los cibercriminales y que los usuarios no puedan acceder a una página o tarden demasiado en lograrlo.



La fuerza de ingeniería de la Sociedad Internet dispuso la página web https://dnsflagday.net/index-es.html en donde tanto desarrolladores como propietarios de dominios o simplemente cualquier usuario puede escribir la dirección de un sitio de internet y verificar si hay algún un inconveniente con el dominio.



El sitio le notificará que no hay ningún problema con el dominio y que por lo tanto está preparado para el “día de la bandera” o que por el contrario deberá contactar a su administrador de servicio DNS, que puede ser o su proveedor de bodegaje, proveedor de recursos en línea o el mismo registrador donde inscribió su dominio de internet, para actualizar la versión del sistema de nombre de dominio.

MARÍA PAULINA ARANGO

TECNOLOGÍA@Mariapaulinaar