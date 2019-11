Resuelva sus dudas del Black Friday y sáquele el jugo a la fecha

En la segunda jornada del año del Black Friday que se celebra en el país, el mercado electrónico espera superar los picos de más de 45.000 millones de pesos en ventas de artículos electrónicos y tecnología y reportados en canales digitales, sobre esta misma fecha, en los dos últimos años, según datos de la firma de estudios de mercado GfK.

Madrugar a hacer las compras y revisar la ofertas con anterioridad son algunas de las claves para aprovechar al máximo el Black Friday, sin embargo, quedan muchas preguntas en el aire que surgen antes, durante y después de una jornada de descuentos como la que se avecina.



EL TIEMPO preparó las respuestas a las preguntas más frecuentes relacionadas con esta jornada.

¿Qué es el Black Friday y cuándo es?

El Black Friday o Viernes Negro es considerado por analistas del mercado y usuarios como uno de los días más importantes del comercio electrónico en Colombia y en el mundo, debido a la masiva oferta de descuentos en múltiples productos y servicios como viajes, tecnología, moda, deportes y hogar, entre otras categorías que los fabricantes y tiendas brindan.



...¿Y que cuándo es? En Colombia se celebra en dos fechas. La primera se llevó a cabo en mayo de este año y la próxima edición se celebrará el próximo 29 de noviembre con una duración de 48 horas.

Pero ¿de dónde salió este evento?

Como muchas de las fechas comerciales que se celebran en Colombia, esta también viene de los Estados Unidos.



Según el blog de noticias de blackfriday.com, la popularidad del evento arrancó en 1960, cuando la policía de Filadelfia, Estados Unidos, se quejó de las calles congestionadas, atascadas con autos y peatones, producto de la masiva respuesta de la gente a las rebajas que ofrecían las tiendas, el día posterior a Acción de Gracias.



Sin embargo, en Colombia se celebró por primera vez en el año 2015 organizado por el portal LoEncontraste.com, de la Casa Editorial EL TIEMPO.

Interesante, pero ¿qué productos estarán en descuento?

Ropa, zapatos, viajes, alojamiento en hoteles, electrodomésticos, muebles, accesorios, artículos para el hogar, juguetes, productos de tecnología y entretenimiento, celulares e incluso hasta mercado hacen parte de las ofertas que se encontrarán disponibles el próximo 29 de noviembre.



De igual manera, hay que tener en cuenta que algunos establecimientos de comercio lanzan ofertas antes del inicio oficial del Black Friday y por esa razón los usuarios acostumbran inscribirse en los boletines de descuentos que ofrecen las sitios web de las tiendas.

¿Y todas las compras se hacen solo a través de internet?

No. Si bien muchos de los establecimientos comerciales ofrecen sus productos a través de sitios web, gran parte de esas mismas tiendas también permiten que sus productos, con descuento, sean adquiridos en tiendas físicas.



No obstante, hacer uso de internet para compras en fechas de descuentos siempre será una alternativa para evitar desplazamientos, congestiones, incluso permite tener una panorámica más amplia de todos los productos y servicios y puede elegir lo que más le guste con solo un par de clics.

¿Y sí es seguro comprar en línea?

Aunque es cierto que la web a veces se torna peligrosa y que a diario se reportan millones de ataques por parte de ciberdelincuentes, también es cierto que los usuarios tienen parte en la responsabilidad de las vulneraciones a su seguridad digital.



Para evitar problemas de seguridad al momento de hacer su compras este 29 de noviembre, siga las siguientes recomendaciones:



1. Use equipos y conexiones a internet propias o que sean confiables.



2.Trate siempre de comprar en establecimientos de comercio reconocidos o asegúrese de tener en dónde reclamar en caso de tener inconvenientes y además, aunque no es común hacerlo por temas de tiempo, revise los términos y condiciones de cada tienda.



3. Verifique que la URL del establecimiento donde quiere comprar empiece con https:// (Protocolo de transferencia de hipertexto seguro).



4. Además, al momento de diligenciar formularios de compra, ingrese solo los datos necesarios, sospeche si le piden información adicional personal.



5. Por ultimo, trate de usar algún tipo de software de seguridad que le garantice que sus transacciones bancarias no serán objeto de hackeo.

Bueno, ya sabiendo eso ¿qué puede salir mal?

Si es la primera vez que participa en eventos como el Black Friday es probable que cometa algunos errores, sin embargo, tenga en cuenta los siguientes puntos para que disminuyan sus posibilidades de equivocarse y aproveche la jornada de descuentos:



1. Suscríbase a los boletines de las tiendas de su preferencia para recibir información de los descuentos que encontrará el próximo 29 de noviembre. De esta manera puede tener un panorama claro de la ubicación de las tiendas y los productos que quiere comprar. Tenga en cuenta que los boletines le seguirán llegando después del día de descuentos, no obstante, usted puede dar de baja a la suscripción en cualquier momento.



2. Madrugar el día de las promociones es una opción para tener más disponibilidad en los productos. Si ya decidió que las compras las va a realizar en una tienda física, es recomendable que vaya en las primeras horas del día. Aunque en Colombia no se ven escenarios de estampidas humanas entrando a establecimientos comerciales, si es usual que aumente considerablemente el flujo de personas que también buscan aprovechar los descuentos.



De igual manera, si decide comprar por internet, tenga en cuenta que también vale la pena hacer las compras temprano, ya que según datos del Black Friday Global, la actividad de los compradores en la red tiene su pico más alto entre las 3 de la tarde y las 9 de la noche.



3. Una buena experiencia en días de descuentos como el Black Friday depende en gran manera de la planeación que el usuario haga. No olvide revisar los métodos de pago de los productos que quiere comprar para que prepare sus finanzas, se cerciore de tener cupos disponibles y, de ser necesario, habilite claves y configuraciones en las entidades bancarias para hacer compras por internet.



4. Aproveche opciones de 'free shipping' que ofrecen algunas compañías extranjeras, que también tendrán Black Friday el próximo 29 de noviembre, para que el costo de envío le pueda salir gratis. 5. No olvide las recomendaciones de seguridad de compras por internet que aparecen en la pregunta anterior.

¿Qué es lo que más compran los colombianos en estas fechas?

Una persona en Colombia compra un promedio 3.6 productos durante jornadas de descuentos como la del viernes 29 de noviembre, según datos del Black Friday Global. Además, el portal asegura que el promedio de dinero que gasta cada colombiano en el Viernes Negro llega a los 487.586 pesos, tanto en tiendas físicas como virtuales.



Por otro lado, según datos de Portafolio, en la jornada de Black Friday del año pasado el 34% de los colombianos compraron productos relacionados con la moda, mientras que el 21% prefirió adquirir artículos de tecnología. Por su parte, el 42% de los compradores restantes buscaron servicios como tiquetes aéreos y hoteles, y productos de salud, belleza, juguetes y artículo de hogar.



REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnosferaET