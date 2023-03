Las tiras de luces led siempre han existido; sin embargo, desde hace algunos años se han convertido en tendencia, dado a sus diversas funcionalidades y tonalidades de color.



Basado en lo anterior, se debe conocer las características de este tipo de luces, puesto que tienen diferentes longitudes y voltajes que determinan el lugar y la instalación de las mismas.

Por ejemplo, si se quiere utilizar una cinta led para un monitor, no será necesario que esta vaya conectada a una toma corriente, ya que que ofrecen la funcionalidad de iluminar con pilas.



No obstante, si necesita luces led para iluminar espacios grandes, deberá comprar luces de 24 DC -corriente continua, aquellas que no necesitan tomas corrientes- para hasta 15 metros y o puede optar por las de 220V -voltios- con las que podrá decorar hasta 50 metros sin necesidad de amplificadores adicionales.

Por último, tiene la opción de recurrir a las de 220V en caso de que desee iluminar grandes instalaciones, según lo dice el medio de noticias tecnológicas Xataka.

.Cada metro de cinta de luces led oscila entre los 40.000 pesos y 150.000 pesos,dependiendo de sus características y funcionalidades. Foto: iStock

Por otra parte, también debe tener en cuenta el tipo de chip de las luces, ya que de este depende la luminosidad de las mismas, por lo que el medio anteriormente mencionado recomienda usar una densidad de 30 diodos (componerte que permite circular la luz) para espacios pequeños, pero si requiere poner luces en lugares más grandes, deberá aumentar la densidad de los diodos.



Estas cintas led se caracterizan por tener diferentes tipos de luminosidad. En primer lugar están las luces RGB, las cuales están compuestas de tres colores: azul, verde y rojo, que permiten crear diferentes gamas de colores. En segundo lugar, están las tiras RGBW, que están compuestas por los tres colores primarios y un color blanco, el cual permite que los colores tengan más intensidad. Y finalmente, están las tiras de luces monocromáticas, encargadas de iluminar con un solo color.

En cuanto a la forma de controlarlas, diversos fabricantes han implementado la conexión de Bluetooth y conexión WiFi con el objetivo de poderlas manejar desde cualquier lugar, incluso hay algunas que solicitan instalar una aplicación móvil.



Estas luces han hecho que cientos de personas puedan adecuar y personalizar las habitaciones, las salas, el comedor, la subida de las escaleras, las vitrinas y diversos objetos como los televisores, el monitor del computador, bicicletas, carros y demás.

