Tipos de estafas y robos vía llamadas a su celular y cómo evitarlas

La cantidad de estafas por celular anda desbordada. Según datos de TrueCaller, una app que ayuda a identificar llamadas de spam y estafas, solo en enero de este año se detectaron más de 40 millones de llamadas spam en Colombia.

Ocho de cada 10 de esas llamadas engañosas, publicitarias no solicitadas, serían de organizaciones dedicadas a las estafas.

La principal modalidad de engaño vía celular se basa en organizaciones que se hacen pasar por bancos, entidades de comercio, aerolíneas o de entretenimiento y turismo, que timan al usuario con supuestos premios, beneficios o promociones que resultan ser falsas.

Los usuarios mediante esta modalidad terminan entregando información financiera personal, datos privados bancarios e incluso haciendo giros o transferencias.

Este tipo de modalidad criminal es distinta al smishing, la cual se basa en mensajes de texto que dicen provenir de entidades bancarias, de correo, mensajería o streaming, que buscan engañar al usuario para hacerlo dar clic en un enlace que lo lleva a su vez a un sitio falso, un maquillaje de una marca en donde la persona termina haciendo una transacción, entregando sus datos bancarios y perdiendo dinero.

En el caso de las llamadas, según la Policía, en 2023 se reportaron más de 250.000 casos de estafas telefónicas, un aumento del 20 por ciento con respeto al 2022. Y en este 2024 los robos por llamadas van en aumento.

‘Wangiri’, la llamada internacional

Esta es una de las modalidades más recurrentes en la actualidad: una llamada por red celular o WhatsApp de un número extranjero no identificado. Regularmente de Lituania, África, Mauritania, Irlanda u otros países poco comunes.

La metodología del robo es sencilla: si usted contesta o devuelve la llamada, se activa un sistema de cobro revertido desde ese país a su factura mensual. El objetivo de los bandidos será mantenerlo conectado la mayor cantidad de tiempo posible, pues el cobro es por cada segundo.

Es un tipo de estafa difícil de rastrear y de lograr reversión de lo robado, pues ante el operador usted ‘decidió’ conectarse con ese número y el cobro es de carácter automático, quedando cargado a su número celular.

¿Cómo puede evitarlo? Tal y como lo imagina: no conteste nunca un número celular extranjero que no conozca, que no tenga identificado. Si es una persona que en verdad lo necesita o lo busca, le enviará un chat, no se preocupe, y por tanto no intente devolver la llamada ni nada.

Lo segundo que debe hacer es bloquear ese número para que no lo vuelvan a llamar. En iPhone vaya al teléfono, abajo a Recientes y al frente del número desconocido toque la letra ‘i’. En el menú que aparece toque en ‘Bloquear número’. En Android puede hacer lo mismo en las llamadas recientes y en el botón en forma de tres puntos al lado del número.

Videollamada desconocida: ojo

Esta es otra modalidad muy peligrosa de estafa: en realidad es una extorsión grave, pues si usted contesta una videollamada de un número que no conoce (acá puede ser un teléfono de Colombia incluso) lo que hacen los delincuentes es que le tomarán una captura a la pantalla del teléfono.

Del otro lado pueden aparecer imágenes de personas desnudas o en actos sexuales, incluso menores de edad, que quedarán en la captura con su cara.

Acto seguido los criminales le contactarán vía chat y otro sistema de mensajería para exigirle dinero a cambio de no revelar esa captura de pantalla en donde se ve a usted en una videollamada comprometedora.

¿Cómo evitarlo? Nuevamente no conteste nunca una videollamada de un número desconocido. Cuando esté recibiendo esa videollamada tome una captura de la pantalla de su celular (normalmente se hace presionado al tiempo el botón de encendido con el de volumen hacia abajo) y comparta ese número con sus amigos y contactos vía redes sociales o chat para que estén alerta del engaño.

Evite las estafas en su celular

No conteste números desconocidos. Y menos si son internacionales. Si alguien lo busca, lo contactará por chat u otro medio.

JOSÉ CARLOS GARCÍA R.

Editor multimedia

@JoseCarlosTecno en redes sociales