Las duras críticas del CEO de Apple a la seguridad de Android

En el evento ‘DealBook’ de The New York Times que se realizó en los últimos días, el CEO de Apple, Tim Cook, hizo unas duras declaraciones contra el sistema operativo Android, señalando algunos aspectos en la seguridad para los usuarios.



Al líder del gigante tecnológico se le preguntó sobre el sideloading, una práctica que es usada en dispositivos Android y que permite instalar aplicaciones que no están en las tiendas oficiales de Google, algo que no se puede hacer en iOS de Apple.



(Le puede interesar: Lo que se debe cuidar en seguridad informática con el trabajo híbrido)

Cook aseguró que es una práctica riesgosa: “Si quieres hacer sideload, puedes comprar un teléfono Android. Esa opción existe cuando vas a la tienda del operador. Si eso es importante para ti, entonces debes comprar un teléfono Android”.



Y agregó: “Desde nuestro punto de vista, sería como si yo fuera un fabricante de carros que le dijera que no pusiera airbags y cinturones de seguridad en el vehículo. Nunca se le ocurriría hacerlo, es demasiado arriesgado hacerlo. Y así no sería un iPhone si no maximizara la seguridad y la privacidad”.



(Lea también: Videojuegos: historias que los reyes del ‘streaming’ quieren mostrar)

Facebook Twitter Linkedin

iOS es el segundo sistema operativo más usado en teléfonos móviles. Foto: EFE

En un informe que Apple presentó en octubre pasado se refirió a los riesgos del sideloading y señaló que, según datos de la agencia de ciberseguridad de la Unión Europea, Enisa, se registraron cerca de 6 millones de ataques por mes a dispositivos Android.



“Estas amenazas están presentes predominantemente en plataformas que admiten sideloading: Estudios recientes han demostrado que los dispositivos que se ejecutan en Android, una plataforma que admite carga lateral: se estima que tienen entre 15 y 47 veces más infecciones de software malintencionado que el iPhone”, señaló la compañía.



(Además: Forza Horizon 5: excelentes gráficos y una experiencia más social)



Android y iOS son los sistemas operativos líderes en los dispositivos móviles. Según la plataforma Statista, para 2020 el 84,1 por ciento de los celulares inteligentes del mundo tenían Android y el 15,9 por ciento contaban con iOS.

También le puede interesar:

- Los detalles secretos del intento de secuestro de datos que sufrió el Dane



- ¡Gratis! Así se puede inscribir y certificar con cursos virtuales de Google



- En fotos: este es el carro de Apple, según sus patentes



TECNÓSFERA

Twitter: @TecnósferaET