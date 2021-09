Tilly Lockey: la ‘influencer’ con brazos biónicos que conquista las redes

“Está bien ser diferente. Y, de hecho, es realmente genial”, dice Tilly Lockey, de 15 años, sonriente desde el otro lado de la pantalla. Esta influencer británica es reconocida como la ‘chica biónica’ por sus dos brazos robóticos, que parecen dignos de una película de superhéroes.



Tilly perdió ambos brazos cuando tenía 15 meses, tras sufrir una septicemia meningocócica. Esta situación la llevó a querer trabajar de la mano de Open Bionics, una empresa dedicada a la fabricación de prótesis de última tecnología, que la nombró desde hace algunos años su imagen y embajadora.



Desde ese momento, la joven se dedica a probar cada uno de los avances de la compañía y comparte sus experiencias a través de redes sociales, en las que sus seguidores observan sus tutoriales de maquillaje y conocen su proceso con los brazos biónicos, al tiempo que realiza charlas motivacionales; incluso, recientemente estuvo en el SingularityU Colombia y habló con EL TIEMPO sobre su vida.

¿Cómo ha sido el proceso de adaptarse a los brazos biónicos?

Mis prótesis han cambiado mi vida de muchas maneras; al ser una persona con doble amputación, me han ayudado mucho físicamente. Me permiten hacer las cosas el doble de rápido, porque un problema para mí era que no podía realizar múltiples tareas, porque cuando te faltan las dos manos tienes que hacerlo todo con tus dos brazos juntos. Pero ahora puedo decir que he leído un libro y me he comido unas papas fritas. También me han ayudado mentalmente, he dado pasos agigantados en mi confianza, mi autoestima y mi felicidad. Se han convertido en una parte tan vital de mi vida y de mí, ahora me gusta expresarme siempre con las manos y eso es algo que acabo de aprender a hacer, pero que se siente muy natural.



¿Cómo es la colaboración con Open Bionics?

Básicamente es probar toda su tecnología. Soy una de las primeras personas en probar sus diferentes actualizaciones. Mi trabajo es ser brutalmente honesta en lo que siento por el brazo, decirle a la compañía los problemas con los que me he encontrado, lo que me gusta y lo que no, lo que me gustaría ver en el futuro. Lo que es más importante para mí con esta colaboración es que otras personas a las que también les faltan miembros se puedan beneficiar de esta tecnología.

¿Cómo es un día a día para ti?

Definitivamente es bastante ocupado, busco siempre divertirme en lo que hago. He estado viajando mucho, dando conferencias de motivación. Hace poco tuve una operación en mi pierna y eso básicamente me obligó a retirarme de la escuela por un tiempo. La educación es algo que es muy importante para mí, así como mi carrera y todo lo que quiero hacer fuera de eso, así que ahora curso la escuela en línea. En mis redes sociales siempre tengo mis días designados para el contenido y también para subirlo, por lo que normalmente grabo los sábados y publico los domingo. En mi casa mi familia me apoya mucho en lo que hago y me ayudan a hacer todas las cosas que tengo que realizar, aunque a veces sea cómo hacer malabarismos.

¿Cuál ha sido el principal reto al que te has enfrentado al estar en redes sociales?

En sus redes sociales, Tilly comparte diferentes contenidos, relacionados con moda y maquillaje. Foto: Tilly Lockey

Cuando hablas de las redes sociales, inmediatamente hay tantas connotaciones negativas que rodean la idea, hay mucha toxicidad en las redes y ser joven e involucrada en eso definitivamente es algo que he experimentado. Pero me gusta pensar que también es un lugar positivo en donde me puedo acercar a las personas y ellas acercarse a mí, en donde les puedo hablar y ser abierta.



Intento visibilizar mi situación para que otras personas que también tienen discapacidades similares o amputaciones como yo sepan que tener una discapacidad no es algo terrible, como lo puede llegar a ver mucha gente; hay un estigma muy grande en torno a la discapacidad, como si no pudieras hacer las cosas. Y yo quiero mostrar que el hecho de estar en una condición de discapacidad no significa que no pueda lograr nada o que nunca llegarás a nada. Las redes sociales me han permitido crear una comunidad en torno a este tema.

¿Cuáles son las metas que se ha marcado para el futuro?

Tengo muchos objetivos ambiciosos, probablemente demasiado ambiciosos porque tengo muchas ideas locas sobre mi futuro. Tengo muchas ideas en lo que respecta a la practicidad de los brazos biónicos para hacer que mejoren, siento que sería muy útil una retroalimentación táctil de las prótesis para realmente sentir cualquier cosa en los brazos. Me gustaría seguir intentando eliminar el estigma de la discapacidad, que una discapacidad definitivamente no te define y, con suerte, alentar a otras personas a hacer lo mismo y hacerles saber a todos que está bien ser diferente. Y, de hecho, es realmente genial.



