¿En qué países TikTok ha sido bloqueada?

La popular red social TikTok, propiedad de la compañía china Bytedance, no deja de causar revuelo en el mundo y esta vez no está relacionado con Estados Unidos ni el presidente Donald Trump.



En esta ocasión fue Pakistán el que tomó la decisión de bloquear la aplicación en todo el país, en donde contaba con más de 14 millones de usuarios activos, al alegar que no filtraba el contenido “inmoral e indecente”.



El señalamiento lo hizo la Autoridad de Telecomunicaciones de Pakistán (PTA), quien anunció que además de TikTok fueron prohibidas Tinder y Grindr.



"A la vista del número de quejas de diferentes segmentos de la sociedad contra el contenido inmoral e indecente en la aplicación de vídeos TikTok, la Autoridad de Telecomunicaciones de Pakistán (PTA) ha ordenado su bloqueo", precisó el organismo.



El PTA indicó que la decisión se tomó después de que en julio pasado se le diera una última advertencia a la aplicación para que eliminara videos considerados “ilegales” y “obscenos”.

En Pakistán, TikTok contaba con más de 14 millones de usuarios activos. Foto: Olivier Douliery / AFP

El país asiático se sumó a India, que el 29 de junio pasado también prohibió la popular aplicación en medio de una disputa con China y en donde justificaron su decisión alegando problemas para la seguridad nacional.



En ese momento, India también bloqueó a otras 58 aplicaciones de origen chino, entre estas WeChat y UC Browser de Alibaba.



El Ministerio de Tecnología de Información de la India precisó que las apps estaban involucradas en “actividades perjudiciales para la soberanía e integridad” del país, así como la “defensa de la India, la seguridad del estado y el orden público”.

TikTok también está en la mira del gobierno estadounidense. El presidente de EE. UU., Donald Trump, ha calificado a la aplicación como un riesgo a la seguridad nacional y ha indicado que si no es comprada por una compañía estadounidense no podrá seguir operando en el país.



A finales de septiembre, un juez de la corte federal del Distrito de Columbia en Estados Unidos le impidió de forma temporal al presidente Trump prohibir las descargas y actualizaciones de TikTok en ese país, en respuesta a una petición de la firma Bytedance.



Aún así, el próximo 12 de noviembre el Departamento de Comercio podría vetar por completo el uso de la aplicación en Estados Unidos, si no se concreta el acuerdo comercial entre Oracle, Walmart y Bytedance.

